В целях противодействия финансовому мошенничеству введена мера по добровольному отказу от кредита. Каждый гражданин может ввести запрет на получение займов. Услуга «Стоп-кредит» доступна через сайт и мобильное приложение E-gov, сообщили в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР).

Услугой можно воспользоваться как через компьютер, так и через мобильное приложение.

Для того чтобы воспользоваться услугой через компьютер:

войдите в личный кабинет на сайте egov.kz;

в разделе «Сервисы» выберите услугу «Добровольный отказ от получения банковских займов, микрокредитов» и закажите услугу онлайн;

заполните все обязательные поля и подпишите заявку с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП);

ознакомьтесь с уведомлением о результате запроса в личном кабинете в разделе «История получения услуг».

Для того чтобы воспользоваться услугой через мобильное приложение:

откройте мобильное приложение E-gov;

зайдите в раздел «Услуги» и выберите подраздел «Налоги и финансы»;

далее необходимо выбрать раздел «Добровольный отказ от получения банковских кредитов, микрокредитов»;

заполните необходимые данные и подпишите запрос электронно.

«После этого в вашей кредитной истории появится отметка об отказе от получения кредита. Кредитные организации, обращающиеся за информацией в кредитные бюро увидят данное ограничение и примут решение об отказе в выдаче кредита. Если кредит оформляется без вашего ведома, несмотря на персональный запрет на его получение, задолженность подлежит автоматическому аннулированию», — сообщили в А

Важно: Вы можете также легко отключить данную услугу в любое время. Кроме того, ограничение не распространяется на ломбарды и другие организации, не оценивающие кредитную историю своих клиентов.

Согласно данным на 30 декабря 2024 года, услугой «Стоп-кредит» воспользовались более 920 тысяч граждан.

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