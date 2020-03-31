Какие льготы приняты казахстанских налогоплательщиков

Департамент государственных доходов по г.Нур-Султану сообщает о принятых льготах для налогоплательщиков по вопросам налоговой политики, принятых в рамках стабилизации экономики страны, сообщается на сайте primeminister.kz
Постановлением Правительства Республики Казахстан от 27.03.2020 года № 141 «О мерах по реализации Указа Президента Республики Казахстан от 16.03.2020 года № 287 «О дальнейших мерах по стабилизации экономики» по вопросам налоговой политики» Постановлено:
- На период до 1 октября 2020 года снижена ставка НДС в размере 8% по оборотам по реализации и импорте товаров, включенных в перечень социально значимых продовольственных товаров, утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 1 марта 2010 года № 145.
- На период до 31 декабря 2020 года освобождены от уплаты акцизов производители подакцизных товаров на территории Республики Казахстан по бензину (за исключением авиационного), дизельному топливу, реализуемым на экспорт.
- На 2020 год установлен коэффициент «0» к ставкам налога на имущество ЮЛ и ИП по объектам налогообложения, используемым при осуществлении предпринимательской деятельности в сфере туризма, общественного питания и гостиничных услуг.
- Для налогоплательщиков, отнесенных к категории субъектов микро, малого или среднего предпринимательства в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан:
- до 1 июня 2020 года предоставлена отсрочка срока уплаты по всем налогам и другим обязательным платежам в бюджет, а также социальным платежам;
- до 1 июня 2020 года приостановлено принятие мер принудительного взыскания налоговой и таможенной задолженности, а также задолженности по социальным платежам, за исключением налогоплательщиков с высокой степенью риска;
- до 1 июня 2020 года продлены сроки исполнения уведомления по камеральному контролю, наступающие в период ЧП (с 15 марта 2020 года по 15 апреля 2020 года), за исключением налогоплательщиков с высокой степенью риска;
- приостановлено течение сроков проведения проверок, осуществляемых органами государственных доходов, на период ЧП, при этом срок приостановления не включается в срок проверки.
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