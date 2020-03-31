Какие льготы приняты казахстанских налогоплательщиков

Департамент государственных доходов по г.Нур-Султану сообщает о принятых льготах для налогоплательщиков по вопросам налоговой политики, принятых в рамках стабилизации экономики страны, сообщается на сайте primeminister.kz

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 27.03.2020 года № 141 «О мерах по реализации Указа Президента Республики Казахстан от 16.03.2020 года № 287 «О дальнейших мерах по стабилизации экономики» по вопросам налоговой политики» Постановлено:

На период до 1 октября 2020 года снижена ставка НДС в размере 8% по оборотам по реализации и импорте товаров, включенных в перечень социально значимых продовольственных товаров, утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 1 марта 2010 года № 145. На период до 31 декабря 2020 года освобождены от уплаты акцизов производители подакцизных товаров на территории Республики Казахстан по бензину (за исключением авиационного), дизельному топливу, реализуемым на экспорт. На 2020 год установлен коэффициент «0» к ставкам налога на имущество ЮЛ и ИП по объектам налогообложения, используемым при осуществлении предпринимательской деятельности в сфере туризма, общественного питания и гостиничных услуг. Для налогоплательщиков, отнесенных к категории субъектов микро, малого или среднего предпринимательства в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан:

до 1 июня 2020 года предоставлена отсрочка срока уплаты по всем налогам и другим обязательным платежам в бюджет, а также социальным платежам;

до 1 июня 2020 года приостановлено принятие мер принудительного взыскания налоговой и таможенной задолженности, а также задолженности по социальным платежам, за исключением налогоплательщиков с высокой степенью риска;

до 1 июня 2020 года продлены сроки исполнения уведомления по камеральному контролю, наступающие в период ЧП (с 15 марта 2020 года по 15 апреля 2020 года), за исключением налогоплательщиков с высокой степенью риска;

приостановлено течение сроков проведения проверок, осуществляемых органами государственных доходов, на период ЧП, при этом срок приостановления не включается в срок проверки.

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