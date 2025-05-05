План мероприятий, посвященных празднованию Дня защитника Отечества и Дня Победы в Костанае.

Почти 900 преступлений зарегистрировано в Костанае за четыре месяца этого года. И каждое третье из...

В 2024 году в среднем казахстанские семьи тратили около 150 400 тенге в месяц на...

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