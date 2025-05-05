Почти 900 преступлений зарегистрировано в Костанае за четыре месяца этого года. И каждое третье из...
План мероприятий, посвященных празднованию Дня защитника Отечества и Дня Победы в Костанае.
В 2024 году в среднем казахстанские семьи тратили около 150 400 тенге в месяц на...
Какие проверки могут проводить в Казахстане налоговые органы, рассказали в пресс-службе Департамента государственных доходов по...
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