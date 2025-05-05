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Какие мероприятия пройдут в Костанае 7, 8 и 9 мая

— Сегодня, 16:03
Изображение для новости: Какие мероприятия пройдут в Костанае 7, 8 и 9 мая

Фото alau.kz/Н.Луговской

План мероприятий, посвященных празднованию Дня защитника Отечества и Дня Победы в Костанае. 

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