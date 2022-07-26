Какие меры предлагает Минздрав при переходе в «красную» зону по коронавирусу

Ограничительные карантинные меры на случай перехода в красную зону по заболеваемости Covid-19 обсудили на площадке палаты предпринимателей РК «Атамекен».

Что предлагает Минздрав при переходе в «красную» зону:

использование программы Ashyq;

ограничение для массовых мероприятий (до 50% заполняемости);

перевод сотрудников на удалённый формат работы;

социальная дистанция;

масочный режим;

экспресс-тестирование сотрудников, работающих вахтовым методом.

Введение жёстких ограничительных мер нанесёт большой удар по бизнесу, который только начинает восстанавливаться после предыдущего карантина, считают предприниматели.

«Хотелось бы, чтобы было прописано разграничение ответственности между предпринимателем и физическим лицом. Соблюдение социальной дистанции, масочный режим… Мы уже все знаем, какие были случаи, когда бизнес вынужден был закрываться из-за несоизмеримых штрафов при несоблюдении посетителями масочного режима. Предприниматель не может нести ответственность за все население», – отмечает президент Ассоциации розничной торговли и общественного питания Марина Бошель.

Больше всего предпринимателей интересует вопрос финансовой поддержки со стороны государства в случае введения локдауна.

«Если будут вводиться ограничения, надо будет решать проблемы с оплатой налогов, потому что как только начнутся ограничения, у бизнеса опять начнутся бешеные расходы. Даже маски – это большая расходная часть. Тогда нужно опять рассмотреть возможность введения моратория на налоги и на проверки. Ни для кого не секрет, что эти три года, когда была пандемия, бизнес просто кошмарили», – делится Марина Бошель.

Её коллега по ассоциации Ольга Егорова добавила, что ведение Ashyq и масочного режима предусматривают новые единицы: снова нужно нанимать кого-то, кто будет стоять на воротах.

«Ковид пришёл надолго, он всегда будет рядом с нами, надо быть готовыми к этому. Всё, что является подготовкой к нему – это соблюдение социальной дистанции, масочный режим, правильное поведение на улице. Остальные ограничения – абсолютно неправомерные. Мы только-только стали вставать на ноги. Никаких ограничительных мер в отношении бизнеса вводиться не должно. Только санитарного плана. Заново жёстких ограничений бизнес просто не выдержит», – соглашается с коллегами президент Ассоциации туроператоров Казахстана Инна Рей.

Заместитель председателя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Сауле Ахметова сообщили, что Ashyq вернут в случае загруженности коечного фонда более чем на 50%, если система здравоохранения не будет справляться.

В «жёлтой» зоне меры носят рекомендательный характер, а в «красной», по её словам, предлагается более мягкий вариант по сравнению с прошлым годом.

Предложения, возражения и опасения бизнеса направят в Министерство здравоохранения и учтут при разработке карантинных мер для «красной» зоны.

На 25 июля Нур-Султан находится в «жёлтой» зоне по темпам распространения коронавируса, все остальные регионы – в «зелёной» зоне.