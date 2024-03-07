Какие мобильные переводы казахстанцев будут облагаться налогом, рассказали в Минфине

Вице-министр финансов РК Ержан Биржанов в кулуарах пленарного заседания Мажилиса Парламента пояснил, сколько мобильных переводов и на какую сумму разрешат делать казахстанцам бесплатно, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

«В первую очередь, это количество платежей. Если он – предприниматель, и ему приходят переводы – 100 переводов. Это первый признак. Второй – если эти переводы были три месяца подряд – январь, февраль, март. Третий признак – сумма этих платежей за три месяца будет в совокупности нам давать 255 тысяч тенге», — проинформировал вице-министр.

Он объяснил, почему именно 255 тысяч тенге.

«На сегодня минимальная заработная плата 85 тысяч тенге. Три месяца – это у нас 255 тысяч тенге. В соответствии с Предпринимательским кодексом для постановки индивидуальным предпринимателям требуется получение дохода 12 минимальных заработных плат, это более миллиона тенге. Поэтому если три месяца по 85 тысяч приходит и срабатывают ещё два признака, только в том случае данные платежи будут характеризоваться как предпринимательская цель», — сказал Биржанов.

По словам вице-министра, прежде чем начислять на казахстанцев налоги, компетентные органы будут рассматривать каждый случай.

«Мы проверяем. Если сумма переводов превышает 255 тысяч тенге, мы направляем уведомление, чтобы он дал пояснение. Мы не доначисляем налогов, санкции не предъявляем, проверочные мероприятия не проводим. Просим дать пояснения и всё», — отметил он.

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