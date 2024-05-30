Какие мобильные переводы проверяют в Казахстане, напомнили в Комитете госдоходов

Мобильные переводы предназначены для безналичного перевода денег между физическими лицами для личных целей и не подлежат налогообложению, рассказала руководитель Управления администрирования доходов физических лиц Комитета государственных доходов МФ РК Дина Кусаинова в ходе пресс-конференции в Комитете государственных доходов МФ РК.

Проверка мобильных переводов нацелена на вывод из тени незаконной предпринимательской деятельности. Были определены признаки мобильных переводов для предпринимательских целей.

«Некоторые предприниматели получают оплату за проданный товар или услуги посредством мобильных переводов. Однако данные переводы производятся без применения контрольно-кассовых аппаратов, POS-терминалов и QR-кодов. Соответственно, не выдаются чеки и ущемляются права потребителей. Под критерии проверки подпадут только лица, получившие мобильные переводы от 100 и более разных лиц ежемесячно в течение трех месяцев подряд. То есть, в случае наличия признаков предпринимателей деятельности. Согласно нормам Закона РК «О платежах и платежных системах», предусмотрены различные способы оплаты – банковской картой, QR-платежом или наличными деньгами. Отказ в принятии безналичных платежей является неправомерным и нарушает права потребителей», — отметили в Комитете госдоходов.

За отказ предпринимателей в принятии платежей с использованием платежных карточек предусмотрена административная ответственность на первый раз предупреждение, при повторном нарушении – штраф в размере 147 680 тенге (40 МРП).

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