WhatsApp готовится выпустить обновление, которое прекратит поддержку некоторых моделей iPhone, сообщает Daily Mail.

Обновление выпустят 5 мая 2025 года. Тогда WhatsApp перестанет работать на iPhone 5s, iPhone 6 и iPhone 6 Plus, передает informburo.kz

Желающим обновить гаджеты эксперты рекомендуют сохранять резервные копии чатов и истории мультимедиа в iCloud от Apple для будущей интеграции с более новыми устройствами с помощью функции передачи чатов WhatsApp.

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