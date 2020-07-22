Какие надбавки получили костанайские врачи, рассказали в ФМС

В Казахстане идут выплаты по надбавкам за июнь 53 тысячам медицинским работникам, задействованным в борьбе с COVID-19. Об этом сообщили в костанайском филиале фонда.

Для выплаты надбавок из средств республиканского бюджета Фонду медстрахования выделено 35,7 млрд тенге. Всего за период с марта по июнь Фондом как финансовым оператором выплачено более 32 млрд тенге дополнительно к заработной плате медработников. По Костанайской области надбавки за июнь получили 1874 медицинских работника на сумму 308 млн тенге. По первой группе риска -366 человек, по второй -749, по третьей – 759 человек. Всего за период с марта по июнь Костанайским медработникам выплачено надбавок на сумму 933,6 млн тенге.

«Фонд медстрахования отмечает, что ежемесячно растет число медработников, которые привлечены к работе в опасных условиях с инфекцией. Если в марте надбавку получили свыше 19 тысяч сотрудников, то в мае их численность выросла до 40 тысяч человек. Для стимулирования и поощрения медицинских работников, задействованных в противоэпидемических мероприятиях по коронавирусу, предусмотрены надбавки к заработной плате. Приказом Министерства здравоохранения определены группы риска, порядок формирования списков получателей и размеры выплат. В зависимости от группы риска доплата медработникам составляет от 212 тыс. тенге (5 МЗП) до 850 тыс. тенге (20 МЗП).

Напомним, что списки получателей надбавок формируют региональные комиссии, созданные при оперативных штабах. Председателями комиссий являются заместители акимов, в их состав также входят сотрудники филиалов Фонда медстрахования, региональный главный государственного санитарный врач, представители управлений здравоохранения, неправительственных организаций», — сообщили в фонде.

Со своей стороны, Фонд медстрахования также проверяет достоверность данных по спискам на соответствие приказу Министра здравоохранения «О некоторых вопросах финансовой поддержки работников организаций здравоохранения, задействованных в противоэпидемических мероприятиях в рамках борьбы с коронавирусом COVID-19». В случае, если у медицинских работников возникают вопросы по выплате надбавок, им необходимо обращаться в региональные комиссии. Сообщается, что выплаты медицинским работникам, заболевшим коронавирусом, выплачивается Министерством труда и социальной защиты населения по заявкам Управлений здравоохранения регионов на основании решения региональных комиссий.

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