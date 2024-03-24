Какие налоговые льготы сохранят в Казахстане

В Казахстане планируют сократить налоговые льготы. В министерстве национальной экономики озвучили LS подробности.

В ответе на запрос редакции сообщается, что для уменьшения объема преференций минимум на 20% была проведена ревизия 737 пунктов Налогового кодекса, имеющих признаки льгот. В результате было выявлено 478 норм. Из них в 101 (21%) льготу хотят отменить. А по оставшимся нормам установят сроки действия или же могут придать им бессрочный характер.

При этом в МНЭ заверили, что стимулирующие и эффективные льготы будут сохранены. В ведомстве перечислили LS ряд преференций, которые останутся:

освобождение НДС на импорт;

уменьшение суммы исчисленного ИПН на 100% для ИП, осуществляющих деятельность на территории СЭЗ в общеустановленном порядке;

освобождение от НДС товаров, произведенных и реализуемых при осуществлении приоритетных видов деятельности на территории СЭЗ при одновременном соблюдении условий Налогового кодекса;

освобождение от НДС операций инвестфондов, зарегистрированных в соответствии с действующим правом МФЦА «Астана», а также услуги по управлению указанными фондами;

по отнесению в зачет дополнительной суммы НДС по оборотам по реализации товаров, являющихся результатом осуществления переработки сельскохозяйственной продукции, продукции рыбоводства или промыслового рыболовства;

исключение из доходов физлица, подлежащих налогообложению, доходов от прироста стоимости при реализации паев открытых и интервальных паевых инвестфондов и другие.

«Также предлагается продление нормы по уплате НДС на импорт методом зачета с оптимизацией перечня товаров», – резюмировали в МНЭ.

Ранее сообщалось, что в Налоговом кодексе хотят упорядочить и сократить объемы льгот минимум на 20%, их будут выдавать по определенным правилам. Также предлагается исключить ряд неэффективных льгот. И часть преференций ограничить во времени (срочные льготы), а определенной части – придать постоянный характер. Кроме того, все льготы будут отображаться в налоговых отчетах. При этом отмечается, что данные меры могут снизить инвестпривлекательность из-за нестабильности налогообложения.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.