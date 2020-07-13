Какие нарушения выявили полицейские во время локдауна в Костанайской области

Полицейские в ходе мероприятий выявили 98 нарушений. Об этом сообщает пресс-служба департамента Костанайской области.

Постановлением Главного санитарного врача Костанайской области на два выходных дня был установлен режим локдауна. А это значит, что горожане должны были оставаться дома за исключением выхода на работу, в аптеку и по необходимости. Для соблюдения установленных правил были задействованы патрульные наряды. Так за порядком следили 675 сотрудников полиции, 52 военнослужащих, также было задействовано 56 единиц служебного автотранспорта.

Полицейскими с утра первого выходного дня проводились профилактические мероприятия. Для этого в скверах, парках и набережных были выставлены дополнительные патрульные наряды полиции. В ходе рейдов было выявлено 98 нарушений, большая часть — 51 нарушение — пришлось на областной центр. Без надобности на улице находились 87 человек.

Даже нашлись те, кто решил устроить развлекательное мероприятие во время карантина — 1 нарушение. Среди нарушителей были и те, кто осуществлял запрещённую деятельность в режиме локдауна — 8 случаев.

Департамент полиции призывает горожан были благоразумными и не нарушать предписаний. В это нелёгкое для страны время мы должны быть более ответственными и осознанными.

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