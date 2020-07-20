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Какие нарушения выявили полицейские за период локдауна в Костанайской области

Фото пресс-службы ДП Костанайской области

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Как сообщили в пресс-службе департамента полиции области, для обеспечения локдауна с 18 по 19 июля 2020 года на территории области задействовано 675 сотрудников полиции, в регионе работали 40 мониторинговых групп.

За период локдауна выявлено 101 нарушение, большая часть из которых приходится на областной центр, город Рудный и Аулиекольский район.

По видам нарушений:
— за отсутствие масок и перчаток –7 (Костанайский район-3, Костанай –2 , Аркалык-2).
-за осуществление запрещенной деятельности в период карантина (локдауна)-11 (Костанай-4, Костанайский район-3 Рудный-2, Аркалык-2)
-за организацию развлекательных мероприятий-3 (Аркалык-1,Житикара-1,Мендыкаринский район-1)
-за нахождении вне жилища без надобности-59 (Аулиеколь-21, Костанай-12, Карабалык-8, Лисаковск-8, Костанайский район-5, Мендыкаринский-4, Житикара-1)

Из направленных материалов к административной ответственности по ст. 425 ч.1 КоАП РК привлечено 12 лиц.

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