Какие нарушения выявили полицейские за период локдауна в Костанайской области

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции области, для обеспечения локдауна с 18 по 19 июля 2020 года на территории области задействовано 675 сотрудников полиции, в регионе работали 40 мониторинговых групп.

За период локдауна выявлено 101 нарушение, большая часть из которых приходится на областной центр, город Рудный и Аулиекольский район.

По видам нарушений:

— за отсутствие масок и перчаток –7 (Костанайский район-3, Костанай –2 , Аркалык-2).

-за осуществление запрещенной деятельности в период карантина (локдауна)-11 (Костанай-4, Костанайский район-3 Рудный-2, Аркалык-2)

-за организацию развлекательных мероприятий-3 (Аркалык-1,Житикара-1,Мендыкаринский район-1)

-за нахождении вне жилища без надобности-59 (Аулиеколь-21, Костанай-12, Карабалык-8, Лисаковск-8, Костанайский район-5, Мендыкаринский-4, Житикара-1)

Из направленных материалов к административной ответственности по ст. 425 ч.1 КоАП РК привлечено 12 лиц.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.