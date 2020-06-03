Какие необычные культуры посеяли в этом году в Костанайской области

Хозяйства Денисовского района уже близки к завершению посевной. Аграрии надеются, что погода в этом сезоне будет благосклонна и сельхозтоваропризводители соберут хороший урожай. Для качественной работы многие предприятия постоянно стараются обновлять технику, сообщает alau.kz

Работа механизаторов начинается с восходом солнца и заканчивается уже затемно. Для посева природа отводит определённый срок, очень важно его не упустить. В товариществе «Колос-фирма» весенне-полевая кампания подходит к концу. Осталась последняя клетка для посева пшеницы. Все остальные площади уже засеяны.

«Пшеница мягких сортов, твёрдых сортов, серые хлеба, овёс, ячмень. Затем, мы сеем масличные культуры — это лён и семечка. В этом году мы пробуем, посеяли чечевицу. Потому что мы ни разу эту культуру не сеяли на наших полях. Ну, надеемся на хороший урожай»,- говорит директор ТОО «Колос-фирма» Инна Корнеева.

Урожай во многом зависит от погоды. В прошлом году она сельхозпроизводителей очень подвела. Сильнейшая засуха не позволила собрать даже 5 центнеров с гектара. В этом сезоне все стартовые показатели, а это влажность почвы и температурный режим, пока на стороне растениеводов. Обновили в товариществе и семенной запас. Но даже не это главное, говорит директор предприятия.

«Главная сила и мощь нашего ТОО — это наш коллектив. Люди, которые работают здесь не первый десяток лет, работают сплочённо, стараются. Поэтому всё, что мы на сегодняшний день имеем, мы сообща работаем, планируем, добиваемся чего-то»,- сказала Инна Корнеева.

Предприятию «Колос-фирма» в этом году исполняется 32 года. Растениеводство — основное направление в хозяйственной деятельности. Шесть лет назад к нему добавилось ещё животноводство. Всего в товариществе трудятся более 120 человек, около 40 из них — механизаторы. Андриан Черныш в поле выходит уже 28 лет подряд. На канадский Бюллер пересел с Кировца. Преимущества новой машины почувствовал сразу.

«Техника хорошая, широкозахватная. Удобно работать, производительность больше. Ну, и меньше устаёшь, конечно. Сам трактор механический, только что установлена подрулька, сам едет по рядку, уже больше назад смотришь, меньше глаза устают»,- рассказал водитель-механизатор ТОО «Колос-фирма» Андриан Черныш.

Сделать условия труда более комфортными — одна из задач хозяйства, которая постепенно решается за счёт регулярного обновления техники. На сегодня уже половина старых машин заменена.

«У нас в ТОО 5 комплексов компании Бурго, 2 Хорша — посевных комплекса, 6 простых К-700. Работают, у них у каждого автоматическая подрулька, автопилот. Комплекс практически делает всё сам, сеет, всё точно»,- сообщил заместитель директора по производственной части ТОО «Колос-фирма» Салимхан Аденов.

Посевная страда финиширует. Всё, что зависело от человека, сделано качественно и в срок. Теперь слово за природой. Пока синоптики прогнозируют в меру влажное и тёплое лето.



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