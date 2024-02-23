Какие обязательные прививки будут делать казахстанцам: обновлен перечень

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Правительство постановлением от 20 февраля 2024 года утвердило в новой редакции перечень заболеваний, против которых проводятся обязательные профилактические прививки в рамках гарантированного объема медицинской помощи, сообщает Zakon.kz.
За счет средств республиканского бюджета проводятся обязательные профилактические прививки против следующих инфекционных заболеваний после получения информированного согласия прививаемого лица на проведение вакцинации:
- плановые профилактические прививки (заболевание, вызванное вирусом папилломы человека);
- профилактические прививки по эпидемиологическим показаниям (коронавирусная инфекция).
За счет средств местных бюджетов проводятся обязательные профилактические прививки (введение вакцин и других иммунобиологических препаратов) против следующих инфекционных и паразитарных заболеваний после получения информированного согласия прививаемого лица на проведение вакцинации:
1. плановые профилактические прививки:
- вирусный гепатит «А»;
- вирусный гепатит «В»;
- гемофильная инфекция типа b;
- дифтерия;
- коклюш;
- корь;
- краснуха;
- пневмококковая инфекция;
- полиомиелит;
- столбняк;
- туберкулез;
- эпидемический паротит;
2. профилактические прививки по эпидемиологическим показаниям:
- вирусный гепатит «А»;
- вирусный гепатит «В»;
- дифтерия;
- весенне-летний клещевой энцефалит;
- сибирская язва;
- бешенство;
- корь;
- краснуха;
- чума;
- столбняк;
- туляремия;
- грипп;
- брюшной тиф;
- эпидемический паротит.
Все проведенные прививки подлежат учету медицинским работником и должны содержать следующие сведения: дата введения препарата, название препарата, номер серии, доза, контрольный номер, срок годности, характер реакции на введение препарата, страна-производитель.
Сведения о профилактических прививках вносятся в медицинскую информационную систему и учетные формы, утвержденные приказом исполняющего обязанности министра здравоохранения РК от 30 октября 2020 года «Об утверждении форм учетной документации в области здравоохранения, а также инструкций по их заполнению».
Все случаи реакций и неблагоприятных проявлений после иммунизации на введение вакцин и других иммунобиологических препаратов регистрируются в учетных формах медицинских документов.
Также документом обновлены сроки проведения обязательных профилактических прививок в рамках гарантированного объема медицинской помощи.
Так, прививку от вируса папилломы человека будут делать девочкам в возрасте 11 и 11,5 лет.
Прививать от коронавируса будут по эпидемиологическим показаниям.
Какие группы населения подлежат профилактическим прививкам
Обязательным профилактическим прививкам подлежат следующие группы населения:
- лица по возрастам в соответствии с установленными сроками проведения обязательных профилактических прививок;
- население, проживающее и работающее в природных очагах инфекционных заболеваний (весенне-летний клещевой энцефалит, сибирская язва, туляремия, чума);
- лица, относящиеся к группам риска по роду своей профессиональной деятельности:
- медицинские работники (вирусный гепатит «В», грипп);
- работники канализационных и очистных сооружений (брюшной тиф);
- сотрудники научно-исследовательских организаций, лабораторий, в том числе персонал, проводящий отбор проб, вивариев, организаций и учреждений, проводящих исследования на наличие
- возбудителя бешенства и работающих с животными (бешенство);
- лица, выполняющие работу по отлову и содержанию безнадзорных животных (бешенство);
- сотрудники органов охотничьего и лесного хозяйств, егери, работники убойных пунктов (площадок), таксидермисты, кинологи (бешенство);
- сотрудники организаций здравоохранения, участвующих в проведении парентеральных вмешательств больным бешенством, и патологоанатомы (бешенство);
4. лица, подвергшиеся укусу, ослюнению любым животным (бешенство);
5.лица, получившие травмы, ранения с нарушением целостности кожных покровов и слизистых (столбняк);
6.лица, относящиеся к группам риска по состоянию своего здоровья:
- дети, состоящие на динамическом наблюдении в медицинской организации (грипп);
- получившие переливание крови (вирусный гепатит «В»);
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обучающиеся и (или) воспитывающиеся в организациях образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
- лица медико-социальных учреждений для престарелых, лица с инвалидностью (грипп);
- лица, имеющие высокий риск инфицирования по эпидемиологическим показаниям (вирусный гепатит «А», грипп, корь, краснуха, эпидемический паротит, коронавирусная инфекция)