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Какие области лидируют по явке избирателей

В Центральной избирательной комиссии назвали регионы, лидирующие по явке избирателей на проходящих внеочередных выборах президента Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Всего в стране свой голос отдали уже более половины избирателей.

Наибольшую явку показывают жители Туркестанской области — 76,61 процента избирателей. Также в числе лидеров Абайская область — 69,32 процента и Улытауская область — 68,32 процента.

Более половины избирателей, по состоянию на 14:00, отдали свои голоса:

  • в Кызылординской области — 59,18;
  • Карагандинской области — 53,75;
  • по Мангистауской области — 53,40;
  • Актюбинской области — 53,21;
  • Костанайской области — 53,15;
  • Северо-Казахстанской области — 53,10;
  • Восточно-Казахстанской области — 52,99;
  • Жамбылской области — 52,74;
  • Атырауской области — 52,56;
  • Павлодарской области — 52,55;
  • области Жетісу — 52,17;
  • Шымкент — 51,69;
  • Акмолинской области — 51,04.

Наименьшую явку на данный час показывают: Алматы — 24,17 процента, Астана — 39,79 процента, Западно-Казахстанская область — 43,85 процента, Алматинская область — 40,85 процента.

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