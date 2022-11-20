Какие области лидируют по явке избирателей

В Центральной избирательной комиссии назвали регионы, лидирующие по явке избирателей на проходящих внеочередных выборах президента Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Всего в стране свой голос отдали уже более половины избирателей.

Наибольшую явку показывают жители Туркестанской области — 76,61 процента избирателей. Также в числе лидеров Абайская область — 69,32 процента и Улытауская область — 68,32 процента.

Более половины избирателей, по состоянию на 14:00, отдали свои голоса:

в Кызылординской области — 59,18;

Карагандинской области — 53,75;

по Мангистауской области — 53,40;

Актюбинской области — 53,21;

Костанайской области — 53,15;

Северо-Казахстанской области — 53,10;

Восточно-Казахстанской области — 52,99;

Жамбылской области — 52,74;

Атырауской области — 52,56;

Павлодарской области — 52,55;

области Жетісу — 52,17;

Шымкент — 51,69;

Акмолинской области — 51,04.

Наименьшую явку на данный час показывают: Алматы — 24,17 процента, Астана — 39,79 процента, Западно-Казахстанская область — 43,85 процента, Алматинская область — 40,85 процента.

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