Какие области лидируют по явке избирателей

В Центральной избирательной комиссии назвали регионы, лидирующие по явке избирателей на проходящих внеочередных выборах президента Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Всего в стране свой голос отдали уже более половины избирателей.
Наибольшую явку показывают жители Туркестанской области — 76,61 процента избирателей. Также в числе лидеров Абайская область — 69,32 процента и Улытауская область — 68,32 процента.
Более половины избирателей, по состоянию на 14:00, отдали свои голоса:
- в Кызылординской области — 59,18;
- Карагандинской области — 53,75;
- по Мангистауской области — 53,40;
- Актюбинской области — 53,21;
- Костанайской области — 53,15;
- Северо-Казахстанской области — 53,10;
- Восточно-Казахстанской области — 52,99;
- Жамбылской области — 52,74;
- Атырауской области — 52,56;
- Павлодарской области — 52,55;
- области Жетісу — 52,17;
- Шымкент — 51,69;
- Акмолинской области — 51,04.
Наименьшую явку на данный час показывают: Алматы — 24,17 процента, Астана — 39,79 процента, Западно-Казахстанская область — 43,85 процента, Алматинская область — 40,85 процента.
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