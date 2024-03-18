Какие обследования будут бесплатны для казахстанцев, сообщили в Минздраве

Пациенты с подозрением на социально-значимые заболевания смогут получать медпомощь и обследоваться вне системы обязательного социального медстрахования. Об этом сообщила глава Минздрава Акмарал Альназарова, сообщает informburo.kz

Во время заседания в мажилисе министр уточнила, что ведомство вносит изменения в нормативную базу для оказания медпомощи лицам с подозрением на социально-значимое заболевание (СЗЗ).

«Ранее от населения поступали многочисленные жалобы на ограничение доступности медицинской помощи в части получения клинико-диагностических исследований для установления диагноза. Теперь лицам с подозрением на СЗЗ будут доступны диагностические исследования в соответствии с клиническими протоколами лечения на бесплатной основе, вне зависимости от статуса застрахованности в системе ОСМС», – сказала Акмарал Альназарова.

По приказу министра здравоохранения от сентября 2020 года, в перечень социально значимых заболеваний входят:

туберкулёз;

болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ);

хронические вирусные гепатиты и цирроз печени;

злокачественные новообразования;

сахарный диабет;

психические, поведенческие расстройства (заболевания);

детский церебральный паралич;

острый инфаркт миокарда (первые 6 месяцев);

ревматизм;

системные поражения соединительной ткани;

дегенеративные болезни нервной системы;

демиелинизирующие болезни центральной нервной системы;

орфанные заболевания.

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