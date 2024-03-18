Какие обследования будут бесплатны для казахстанцев, сообщили в Минздраве

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Пациенты с подозрением на социально-значимые заболевания смогут получать медпомощь и обследоваться вне системы обязательного социального медстрахования. Об этом сообщила глава Минздрава Акмарал Альназарова, сообщает informburo.kz
Во время заседания в мажилисе министр уточнила, что ведомство вносит изменения в нормативную базу для оказания медпомощи лицам с подозрением на социально-значимое заболевание (СЗЗ).
«Ранее от населения поступали многочисленные жалобы на ограничение доступности медицинской помощи в части получения клинико-диагностических исследований для установления диагноза. Теперь лицам с подозрением на СЗЗ будут доступны диагностические исследования в соответствии с клиническими протоколами лечения на бесплатной основе, вне зависимости от статуса застрахованности в системе ОСМС», – сказала Акмарал Альназарова.
По приказу министра здравоохранения от сентября 2020 года, в перечень социально значимых заболеваний входят:
- туберкулёз;
- болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ);
- хронические вирусные гепатиты и цирроз печени;
- злокачественные новообразования;
- сахарный диабет;
- психические, поведенческие расстройства (заболевания);
- детский церебральный паралич;
- острый инфаркт миокарда (первые 6 месяцев);
- ревматизм;
- системные поражения соединительной ткани;
- дегенеративные болезни нервной системы;
- демиелинизирующие болезни центральной нервной системы;
- орфанные заболевания.