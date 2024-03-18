USD 448.58
EUR 488.55
RUB 4.88
  1. Home
  2. Новости
  3. Власть
  4. Какие обследования будут бесплатны для казахстанцев, сообщили в Минздраве

Какие обследования будут бесплатны для казахстанцев, сообщили в Минздраве

Фотография для новости Какие обследования будут бесплатны для казахстанцев, сообщили в Минздраве

pixabay.com

Пациенты с подозрением на социально-значимые заболевания смогут получать медпомощь и обследоваться вне системы обязательного социального медстрахования. Об этом сообщила глава Минздрава Акмарал Альназарова, сообщает informburo.kz

Во время заседания в мажилисе министр уточнила, что ведомство вносит изменения в нормативную базу для оказания медпомощи лицам с подозрением на социально-значимое заболевание (СЗЗ).

«Ранее от населения поступали многочисленные жалобы на ограничение доступности медицинской помощи в части получения клинико-диагностических исследований для установления диагноза. Теперь лицам с подозрением на СЗЗ будут доступны диагностические исследования в соответствии с клиническими протоколами лечения на бесплатной основе, вне зависимости от статуса застрахованности в системе ОСМС», – сказала Акмарал Альназарова.

По приказу министра здравоохранения от сентября 2020 года, в перечень социально значимых заболеваний входят:

  • туберкулёз;
  • болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ);
  • хронические вирусные гепатиты и цирроз печени;
  • злокачественные новообразования;
  • сахарный диабет;
  • психические, поведенческие расстройства (заболевания);
  • детский церебральный паралич;
  • острый инфаркт миокарда (первые 6 месяцев);
  • ревматизм;
  • системные поражения соединительной ткани;
  • дегенеративные болезни нервной системы;
  • демиелинизирующие болезни центральной нервной системы;
  • орфанные заболевания.
Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

«Бездомные тоже люди». Начальник ДП ответил на жалобы костанайцев о бомжах, ночующих на остановках
Следующая новость

Запрет брать кредиты при наличии просрочек более чем на 90 дней хотят узаконить в Казахстане