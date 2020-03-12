Какие ограничения введены в Казахстане

В Казахстане, чтобы предотвратить проникновение и распространение коронавируса, правительство вводит ряд ограничительных мер. С 13 марта — запрещается проводить массовые мероприятия, будет усилен санитарно-дезинфекционный режим на объектах здравоохранения и образования, в ЦОНах, рынках и аэропортах. Людей просят быть внимательней и соблюдать правила личной гигиены. Срок запрета пока не ограничен, сообщает alau.kz

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила коронавирус пандемией. Заболевших уже больше 126 тысяч человек в 114 странах мира, а число погибших превысило 4,6 тысячи человек. В то же время полностью излечились от болезни более 68 тысяч пациентов. Чтобы предотвратить проникновение и распространение в Казахстане коронавируса, правительство принимает следующие меры.

«С 13 марта запрет проведения массовых мероприятий — праздничных, спортивных, зрелищно-культурных, проведение конференций, семинаров, выставок и других. Усилен санитарно-дезинфекционный режим на объектах здравоохранения, образования, массового пребывания и жизнеобеспечения: ЦОНы, коммунальные хозяйства, пищевая промышленность, торговля, рынки, общественное питание, на вокзалах, в аэропортах и гостиницах»,- говорит заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов.

Помимо этого вводится обязательная дезинфекция общественного транспорта, запрет выездных экскурсий в период каникул для школьников; усиление санитарно-профилактических мероприятий, в том числе в домах престарелых;- запрет на выезд в страны категорий 1А, 1Б, 2 и 3; рынки и торговые центры будут работать, но кинотеатры в них работать не должны. Ералы Тугжанов призывает казахстанцев отменить и тои.

«Хочу обратиться ко всем казахстанцам. Свадьбы, дни рождения, праздники — очень важные события, но вопросы здоровья важнее. Особенно у нас любят проводить с большим числом гостей. Думаю, максимально надо сокращать количество приглашенных. Мы вообще рекомендуем переносить такие мероприятия на более поздний срок»,- сказал Ералы Тугжанов.

Отменяются публичные мероприятия по празднованию Наурыза, а также военный парад в столице Казахстана, посвященный 75-летию Победы. Глава государства поручил перенести запланированные ранее международные форумы. В то же время предприятия малого и среднего бизнеса должны продолжать работу. Казахстан сокращает количество рейсов за рубеж практически по всем направлениям. Озвучили представители правительства и вопрос запаса продуктов питания в стране.

«У нас 19 видов социально значимых продуктов. Казахстан сегодня полностью и по всем этим продуктам на полгода может полностью себя обеспечить. Вопрос продовольственной безопасности — вопрос номер один, он на контроле. Все 19 видов у нас есть. Есть несколько видов, по которым у нас импорт — это по сахару и мясу курицы. Только по этим двум видам придется в перспективе импортировать. Но сегодня это не «горит»,- сообщил Ералы Тугжанов.

В министерстве здравоохранения не ставят сроки запрета на проведение массовых культурных и спортивных мероприятий. Данное решение будет действовать пока существует эпидемиологическая угроза.

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