Какие организации повысили тарифы на комуслуги в Костанайской области?

В числе тех, кто с первого января повысил свои тарифы на тепло, воду и за канализацию, почти все городские коммунальные организации Костанайской области. Так, КТЭК увеличила средне-отпускной тариф за тепло. Но вся нагрузка легла на юридические лица.

Им тариф повысили на почти 9 процентов. «Костанай су» по воде и канализации тарифы повысил на 14 процентов. Аркалыкская ТЭЦ увеличила свои расценки на тепло на 3 процента, на воду на 0,5 процентов и на канализацию на 5 процентов. Жители города Тобыл Костанайского района тоже будут платить больше на 6 процентов за тепло, на почти 7 процентов за воду, и за канализационные стоки на 8 процентов.

«Единственным городом в 2023 году, который не получил субсидии, не получил бюджетные средства является Затобольская ТЭК, соответственно, в целях снижения износа субъект воспользовался правом обратился в департамент с заявлением. Здесь мы можем свободно амортизацию включать в тариф. Если бы они взяли субсидирование у нас бы ничего не повысилось? У нас бы повысилось, но на уровне заработной платы, но незначительный был бы рост», — отметил руководитель отдела департамента по регулированию естественных монополий Костанайской области.

Тепло стало дешевле лишь в Житикаре, как отмечают в департаменте естественных монополий, на 3 процента и только за счет того, что бюджет приобрел им для работы топливо. Но вода выросла здесь на 10 процентов, а водоотведение на почти 11 процентов. Как отмечают специалисты департамента, все коммунальные предприятия этих городов обосновали свои изменения тарифов, большей частью износом инфраструктуры, и повышением заработных плат работникам. Сейчас же департамент рассматривает заявку на повышении тарифов на услуги по теплоснабжению от ТОО «Рудненские тепловые сети» для жителей Рудного и поселка Качар. Коммунальщики просят увеличить тариф на почти 71 процент для рудничан и на 43 процента для жителей Качар.

«Затраты на амортизацию, прибыль, зарплаты, но обоснования нет. Мы не можем допустить, чтобы такой рост вызвал социальную напряженность. Это будет средний самый дорогой тариф в среднем по стране . в настоящее время департамент проводит тщательный анализ предоставленных документов, решение будет в течении января 2024 года»,- говорит Ильяс Елемисов.

При этом, уже к 25- 26 января департамент должен предоставить Рудненским тепловым сетям свое решение. По данным специалистов ведомства, они направили письмо в акимат Рудного с просьбой предоставить информацию по индикатором уровня платежеспособности рудничан и их позиции по этому вопросу. Сейчас жители Рудного платят за тепло 209.51 тенге без НДС, если департамент утвердит увеличение тарифа на 50 процентов — это будет уже за 400 тенге. При этом 1 января тариф на воду вырос у рудничан примерно, на 5%, тариф на стоки — на 6%

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