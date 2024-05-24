Какие отличия между вратарскими коньками и обычными, и как они влияют на игру?

В мире хоккея позиция вратаря играет ключевую роль, обеспечивая защиту своей команды и предотвращая забитые голы. Для достижения максимальной эффективности и маневренности на льду, вратари полагаются не только на свое мастерство и реакцию, но и на специальную экипировку, включая коньки. Коньки для вратарей имеют уникальные особенности, отличающие их от обычных коньков, и предназначены для обеспечения стабильной поддержки, защиты и комфорта во время игры.

Основные отличия коньков вратаря

Коньки для голкипера имеют ряд существенных отличий. Рассмотрим каждую характеристику по отдельности.

Усиленная защита

Ботинок коньков для вратаря в хоккее обязан выдерживать множество ударов. Без усиленной защиты они просто не выдержат нагрузки. В среднем за хоккейный матч голкипер отражает около 30 бросков, при которых шайба летит со скорость от 100 до 180 км/ч. При этом снаряд может попасть в любую часть экипировки, включая коньки.

Чтобы обеспечить защиту, в передней части ботинок располагается пластиковый жесткий корпус. Это делает их более тяжелыми, чем у полевых игроков, а, следовательно, и менее скоростными в плане маневренности. Для вратаря это неважно, ведь, когда мы читаем новости хоккея, то в первую очередь видим статистику сейвов вратарей. Голы или буллиты они не забивают.

Длина ботинка

В отличие от коньков для полевых хоккеистов, ботинок для вратаря не должен ограничивать движение ноги. Это необходимо для обеспечения большей маневренности в малой площади ворот. Голкиперы резко меняют свою позицию и двигаются совершенно иначе, нежели полевые игроки. Их лодыжка должна быть свободна, поэтому верх ботинок шире.

Форма лезвия

Оно более плоское, что позволяет обеспечить лучший баланс при коротких и резких движениях. Именно так двигаются голкиперы в линии ворот в хоккее. Еще одна особенность — меньший угол заточки, которой позволяет легко двигаться вбок. Некоторые вратари намеренно затупляют лезвие для того, чтобы быстрее оказываться в углу ворот.

Высота стакана

Крепеж лезвия на ботинок или “стакан” напрямую влияет на показатель устойчивости. Чем ниже находятся коньки, тем меньше вероятность падения во время контакта. Для голкипера это предельно важно, поскольку потеря устойчивости может привести к голу. Таким образом, во вратарских коньках стакан должен быть выше. Для полевых же хоккеистов такой вариант не подходит, поскольку для них важнее маневренность.

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