Сегодня все больше казахстанцев испытывают тревогу относительно своего пенсионного будущего. Высокие цены на жилье, потребительские товары и услуги не позволяют откладывать средства на дополнительные пенсионные накопления. Многие живут сегодняшним днем, часто не контролируя свои расходы и прибегая к банковским кредитам. В результате у большинства людей, кроме пенсионных взносов, перечисляемых работодателем, на счету нет никаких сбережений.

На какие пенсионные выплаты могут рассчитывать казахстанцы при достижении минимального порога достаточности пенсионных накоплений, inbusiness.kz рассказали в АО «Единый накопительный пенсионный фонд» (ЕНПФ).

– Согласно порогам достаточности пенсионных накоплений на 2024 год, к моменту выхода на пенсию гражданам желательно иметь на ОПВ счету 9,89 млн тенге. Исходя из этой суммы, каков будет размер пенсионный выплаты по накопительному компоненту (без учета базовой части пенсии) для мужчин и женщин при условии отсутствия стажа в солидарной пенсионной системе (т. е. до 1998 года)?

– Размер порога минимальной достаточности пенсионных накоплений (ПМД) рассчитывается согласно методике определения ПМД, утвержденной постановлением правительства Республики Казахстан от 30 июня 2023 года. Данная методика является нормативным правовым актом и находится в свободном доступе в Интернете, в том числе на сайте ЕНПФ.

Согласно методике ПМД – это минимальный размер пенсионных накоплений, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, необходимый для обеспечения ежемесячной пенсии не ниже размера минимальной пенсии, установленного законом о республиканском бюджете. Ежемесячная пенсия включает минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты и выплату из ЕНПФ.

Размер ежемесячной пенсионной выплаты определяется как одна двенадцатая годовой суммы пенсионных выплат, исчисленной в соответствии с методикой.

Годовая сумма пенсионных выплат в первый год осуществления пенсионных выплат рассчитывается как произведение суммы пенсионных накоплений на ставку выплат пенсионных накоплений – 6,5%. При этом выплата исчисленного размера ежемесячной пенсионной выплаты осуществляется в размере не менее 70% от прожиточного минимума, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

Для мужчин и женщин к моменту выхода на пенсию при пенсионных накоплениях 9,89 млн тенге размер ежемесячной пенсионной выплаты составит 53,5 тыс тенге (9,89 млн*6,5%/12). Ежегодно пенсионные выплаты из ЕНПФ индексируются на 5%. Например, после выплаты в размере 53,5 тыс тенге в первый год на следующий год она составит 56,2 тыс тенге (53,5 тыс*105%). Пенсионные выплаты осуществляются до исчерпания пенсионных накоплений.

– Дайте аналогичный расчет по выплатам для мужчин и женщин, если к моменту выхода на пенсию у граждан накоплено 75%, 50% и 25% от минимального порога достаточности пенсионных накоплений (т. е. 7,417 млн, 4,945 млн и 2,472 млн тенге соответственно)?

– Выплаты из ЕНПФ определяются в соответствии с методикой. При этом такая выплата не может быть ниже 70% от прожиточного минимума, установленного законом о республиканском бюджете (ПМ) (30,4 тыс. тг. в 2024 г.). Учитывая изложенное, при пенсионных накоплениях в размере 7,417 млн тенге ежемесячная выплата из ЕНПФ составит 40,1 тыс. тг. При накоплениях в размере 4,945 млн тенге и 2,472 млн тенге выплата составит 30,4 тыс. тенге, то есть не ниже 70% от прожиточного минимума. При этом пенсионные выплаты осуществляются до исчерпания пенсионных накоплений (чем больше сумма пенсионных накоплений, тем дольше производятся пенсионные выплаты).

– Почему важно стремиться, чтобы на счету было значение, соответствующее порогу минимальных накоплений?

– Прежде всего, важно понимать, что пенсионные накопления необходимы для достойного обеспечения жизни после окончания трудовой деятельности. Чем стабильнее и выше трудовой доход, чем регулярнее и продолжительнее уплачиваются пенсионные взносы, тем будет выше размер накоплений и, соответственно, размер выплат. Поэтому важно стремиться к тому, чтобы к моменту выхода на пенсию накопления были максимально высокими.

Пороговые значения пенсионных накоплений вместе с будущими регулярными взносами в ЕНПФ от дохода вкладчика позволят обеспечить пенсионные выплаты не ниже размера минимальной пенсии.

Для прогнозирования и планирования пенсии можно воспользоваться следующими инструментами: «Пенсионный калькулятор» и «Персональный план пенсионных накоплений», с помощью которых можно предварительно рассчитать свою будущую пенсию и сформировать план по ее увеличению.

– Какой в Казахстане средний и медианный размер накоплений среди вкладчиков ЕНПФ? Укажите разбивку по мужчинам и женщинам.

– Средний и медианный размер накоплений среди вкладчиков ЕНПФ за период с 01.01. по 30.09.2024 г.:

Пол Средний размер накоплений ОПВ (тенге) Медианный размер накоплений ОПВ (тенге) Женский 1 781 883,88 932 450,15 Мужской 1 883 990,92 889 235,16

– Каков средний, медианный и модальный размер пенсионных взносов в ЕНПФ (по ОПВ) в 2024 году и сравнение с 2023 годом? Просим также дать разбивку по мужчинам и женщинам.

– Средний, медианный и модальный размер обязательных пенсионных взносов в ЕНПФ в 2023 и 2024 гг. в период с 01.01. по 30.09.:

№ Пол С 01.01. по 30.09.2023 г. С 01. 01. по 30.09.2024 г. Сред. размер (тенге) Медианный размер (тенге) Модальный размер (тенге) Сред. размер (тенге) Медианный размер (тенге) Модальный размер (тенге) 1 жен 19 133,92 10 000,00 7 000,00 22 190,65 11 000,00 8 500,00 2 муж 28 015,00 15 410,00 7 000,00 32 147,50 18 290,40 8 500,00

Отметим, что при данном расчете учитываются накопления всех вкладчиков: и тех, кто производит накопления в течение 26 лет (то есть со дня основания накопительной пенсионной системы), и тех, кто только начал свою трудовую деятельность.

– Планируется ли пересматривать пороги минимальных накоплений на 2025 год? Если да, то как и на сколько?

– В соответствии с Социальным кодексом РК АО «ЕНПФ» ежегодно не позднее пяти рабочих дней после официального опубликования закона о республиканском бюджете на следующий финансовый год размещает в средствах массовой информации, а также на собственном интернет-ресурсе ПМД для досрочного изъятия пенсионных накоплений из АО «ЕНПФ» на улучшение жилищных условий и (или) лечение, рассчитанные на предстоящий год.

Ежегодный расчет ПМД производится в соответствии с методикой, согласно которой при расчете ПМД учитываются такие социальные показатели, как минимальный размер заработной платы, минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты, минимальный размер пенсии, прожиточный минимум, а также ряд иных показателей – годовая процентная ставка доходности пенсионных активов, ставка индексации пенсионных выплат из ЕНПФ, прогнозная частота обязательных пенсионных взносов, возраст осуществления пенсионных выплат и другие. При этом используемые в методике показатели по-разному влияют на размеры порогов, а в комплексе позволяют рассчитать необходимую сумму пенсионных накоплений, требуемую для каждого возраста вкладчика.

Таким образом, размеры ПМД ежегодно устанавливаются в результате произведенных расчетов с учетом утвержденных социально-экономических показателей и прогнозных данных по ставке годовой доходности пенсионных накоплений. В 2024 году ПМД сохранились на уровне 2023 года, что отчасти связано с повышением прогнозной годовой процентной ставки доходности.

Отметим, что методикой определения ПМД пенсионных накоплений предусмотрено, что ПМД текущего года не может быть ниже размера ПМД за предыдущий год для соответствующих возрастов.

– Рассматривают ли ЕНПФ и другие заинтересованные структуры разработку и внедрение программ, аналогичных программе долгосрочных сбережений в России, направленных на субсидирование взносов по ОПВ?

– АО «ЕНПФ» изучает различные модели пенсионных систем, используемые другими странами, к примеру, опыт по софинансированию и субсидированию взносов работников со стороны работодателя и/или государства. Также фонд исследует законодательные инициативы, проводимые в ряде стран и предусматривающие меры для расширения охвата самозанятых лиц социальной защитой, такие как единый совокупный платеж, абонентская плата и другие.

Автор Индира Кусаинова

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