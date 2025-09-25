Какие финансовые операции привлекают внимание налоговых органов и какие данные о мобильных переводах банки передают в налоговую, расскажет Uchet.kz со ссылкой на КГД МФ РК.

КГД заявляет, что в Казахстане не предусмотрена тотальная и автоматическая передача данных обо всех денежных переводах физических лиц. Система нацелена на выявление признаков предпринимательской деятельности у физических лиц, не зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей.

На сегодняшний день для проверки применяется следующий критерий:

«Получение одним физическим лицом на банковский счет мобильных переводов от 100 и более разных лиц ежемесячно в течение 3 месяцев подряд».

Оба критерия должны выполняться одновременно.



КГД также рассказал, какие операции не попадают под поверку:

поступления на счет через банкоматы;

переводы с депозитных счетов;

начисления заработной платы;

получение социальных выплат;

вознаграждения по депозитам.

Если физическое лицо получает деньги от большого количества разных людей, но эти средства являются зарплатой, пособиями или пополнением личного счета, операции не будут расцениваться как предпринимательская деятельность.

Если физический контроль попал под критерии камерального контроля, налоговая направляет уведомление с требованием устранить нарушения в течение 30 рабочих дней.

Уведомление исполняется двумя способами:

Согласие с нарушениями — физическое лицо должно встать на учет в налоговых органах и предоставить соответствующую налоговую отчетность. Несогласие с нарушениями — необходимо представить в налоговую службу письменное или электронное пояснение об отсутствии нарушений.

