Какие персональные данные казахстанцев будут размещать на государственных информресурсах

pixabay.com
МЦРИАП подготовило приказ «Об утверждении Перечня персональных данных физических лиц, включаемых в состав государственных электронных информационных ресурсов», сообщает Zakon.kz.
Так, в перечень персональных данных физических лиц, включаемых в состав государственных электронных информационных ресурсов, вошли:
- фамилия, имя, отчество;
- транскрипция фамилии и имени;
- дата и место рождения;
- национальность;
- пол;
- семейное положение;
- гражданство (прежнее гражданство);
- дата приобретения гражданства РК;
- дата утраты гражданства РК.
- индивидуальный идентификационный номер (ИИН);
- портретное изображение (оцифрованная фотография);
- подпись;
- юридический адрес, дата регистрации (снятия с регистрации) юридического адреса;
Данные документа, удостоверяющего личность:
- наименование документа;
- номер документа;
- дата выдачи документа;
- срок действия документа;
- орган, выдавший документ.
Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 30 июля.
Tags: Алау алау кз алау новости алау тв Казахстан Костанай Костанайская область новости новости алау новости костаная РТН