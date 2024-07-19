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Какие персональные данные казахстанцев будут размещать на государственных информресурсах

Фотография для новости Какие персональные данные казахстанцев будут размещать на государственных информресурсах

pixabay.com

МЦРИАП подготовило приказ «Об утверждении Перечня персональных данных физических лиц, включаемых в состав государственных электронных информационных ресурсов», сообщает Zakon.kz.

Так, в перечень персональных данных физических лиц, включаемых в состав государственных электронных информационных ресурсов, вошли:

  • фамилия, имя, отчество;
  • транскрипция фамилии и имени;
  • дата и место рождения;
  • национальность;
  • пол;
  • семейное положение;
  • гражданство (прежнее гражданство);
  • дата приобретения гражданства РК;
  • дата утраты гражданства РК.
  • индивидуальный идентификационный номер (ИИН);
  • портретное изображение (оцифрованная фотография);
  • подпись;
  • юридический адрес, дата регистрации (снятия с регистрации) юридического адреса;

Данные документа, удостоверяющего личность:

  • наименование документа;
  • номер документа;
  • дата выдачи документа;
  • срок действия документа;
  • орган, выдавший документ.

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 30 июля.

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