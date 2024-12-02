В департаменте государственных доходов Алматы напомнили о сроках уплаты налогов и обязательных платежей, истекающих в декабре 2024 года, сообщает informburo.kz
Не позднее 5 декабря необходимо уплатить индивидуальный подоходный налог за ноябрь с доходов частных нотариусов, судебных исполнителей, адвокатов и профессиональных медиаторов.
К 20 декабря истекает срок уплаты налога на добавленную стоимость за ноябрь в Евразийский экономический союз и акциз за ноябрь 2024 года, включая импортированные товары из ЕАЭС.
Не позднее 25 декабря важно уплатить:
корпоративный подоходный налог, авансовые платежи за декабрь;
КПН и индивидуальный подоходный налог, удержанные у источника выплаты с доходов, выплаченных в ноябре;
ИПН с доходов, выплаченных в ноябре;
ИПН с доходов индивидуальных предпринимателей, применяющих специальный налоговый режим с использованием мобильного приложения, за ноябрь;
единый платеж за ноябрь;
социальный налог за ноябрь;
социальные отчисления за ноябрь;
обязательные пенсионные взносы за ноябрь;
обязательные профессиональные пенсионные взносы за ноябрь;
обязательные пенсионные взносы работодателя за ноябрь;
отчисления и взносы на обязательное социальное медицинское страхование за ноябрь.
Налогоплательщиков призвали своевременно произвести платежи во избежание начисления пени.