В департаменте государственных доходов Алматы напомнили о сроках уплаты налогов и обязательных платежей, истекающих в декабре 2024 года, сообщает informburo.kz

Не позднее 5 декабря необходимо уплатить индивидуальный подоходный налог за ноябрь с доходов частных нотариусов, судебных исполнителей, адвокатов и профессиональных медиаторов.

К 20 декабря истекает срок уплаты налога на добавленную стоимость за ноябрь в Евразийский экономический союз и акциз за ноябрь 2024 года, включая импортированные товары из ЕАЭС.

Не позднее 25 декабря важно уплатить:

корпоративный подоходный налог, авансовые платежи за декабрь;

КПН и индивидуальный подоходный налог, удержанные у источника выплаты с доходов, выплаченных в ноябре;

ИПН с доходов, выплаченных в ноябре;

ИПН с доходов индивидуальных предпринимателей, применяющих специальный налоговый режим с использованием мобильного приложения, за ноябрь;

единый платеж за ноябрь;

социальный налог за ноябрь;

социальные отчисления за ноябрь;

обязательные пенсионные взносы за ноябрь;

обязательные профессиональные пенсионные взносы за ноябрь;

обязательные пенсионные взносы работодателя за ноябрь;

отчисления и взносы на обязательное социальное медицинское страхование за ноябрь.

Налогоплательщиков призвали своевременно произвести платежи во избежание начисления пени.

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