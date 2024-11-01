Налоговые органы Казахстана напомнили о сроках уплаты налогов и обязательных платежей, истекающих в ноябре 2024 года, передает informburo.kz

Не позднее 5 ноября необходимо уплатить индивидуальный подоходный налог (ИПН) с доходов, полученных в октябре 2024 года, лицам, занимающимся частной практикой, таким как нотариусы, судебные исполнители, адвокаты и профессиональные медиаторы.

К 20 ноября истекает срок уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) за октябрь 2024 года, а также акцизов на импортируемые товары из государств – членов Евразийского экономического союза за тот же период.

Не позднее 25 ноября необходимо произвести следующие платежи:

корпоративный подоходный налог (КПН), авансовые платежи за ноябрь 2024 года;

КПН, удержанный у источника выплаты с доходов, выплаченных в октябре 2024 года;

индивидуальный подоходный налог (ИПН), удержанный у источника выплаты с доходов, выплаченных в октябре 2024 года;

ИПН с доходов, выплаченных в октябре 2024 года;

ИПН с доходов индивидуальных предпринимателей, применяющих специальный налоговый режим (СНР) с использованием субъектов малых предпринимателей, за октябрь 2024 года;

налоги и сборы, указанные в декларации для налогоплательщиков, применяющих специальный налоговый режим розничного налога за III квартал 2024 года;

НДС за III квартал 2024 года;

рентный налог на экспорт за III квартал 2024 года;

налог на добычу полезных ископаемых за III квартал 2024 года;

социальный налог за октябрь 2024 года;

земельный налог и налог на имущество, текущий платёж по сроку не позднее 25 ноября 2024 года;

налог на игорный бизнес за III квартал 2024 года;

плата за цифровой майнинг за III квартал 2024 года;

единый платёж за октябрь 2024 года;

обязательные пенсионные взносы (ОПВ) за октябрь 2024 года;

обязательные профессиональные пенсионные взносы (ОППВ) за октябрь 2024 года;

обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР) за октябрь 2024 года;

социальные отчисления за октябрь 2024 года;

отчисления и взносы на обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС) за октябрь 2024 года.

Отчётность можно представить через «Кабинет налогоплательщика» на сайте kgd.gov.kz или через мобильные приложения банков.

«Во избежание начисления пени необходимо своевременно и полностью производить оплату налогов и других обязательных платежей в бюджет в установленные законодательством сроки», – говорится в сообщении департамента госдоходов Алматы.

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