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Какие подарки для учителей попадают под уголовную ответственность?

Фотография для новости Какие подарки для учителей попадают под уголовную ответственность?

pixabay.com

Шикарные букеты и подарки. Совсем скоро школьники отправятся на торжественную линейку. Помимо бантов и галстуков, неотъемлемым атрибутом праздничной атмосферы уже давно стали и цветы для учителя. Однако, иногда родители могут переборщить с выбором и стоимостью презента, что напрямую нарушает действующие нормы законодательства.

1 сентября — день знаний. Каждый год в этот день ранним утром можно встретить толпы нарядных школьников, идущих на торжественные линейки. И не всегда с пустыми руками. Кто-то хочет выразить свое почтение учителю при помощи букета цветов, кто-то решает, что лучше презента, чем коробка шоколада не бывает, а кто-то и вовсе творит своими руками. Однако, не нарушают ли такие действия нормы закона и этики?

«Деньги, любые подарки, которые превышают 18 460 тенге на данный момент будут попадать под уголовную ответственность. Можно дарить цветы, например, такие подарки не значительного характера именно. Я думаю, в связи с тем, что это норма, сложившаяся в нашей жизни дарение цветов учителю — это принятая обще этическая норма», — сказал первый заместитель руководителя департамента агентства РК по противодействию коррупции по Костанайской области Рустем Токбергенов.

В агентстве отметили, что ответственность может наступить только при условии если за подарок учителем было выполнено какое-то действие в пользу дарителя. Таким образом, получается, что букеты цветов и иные подарки, не превышающие 5 месячных расчетных показателей — взяткой не считаются. Мы решили узнать у костанайцев, поддерживают ли они эту старую добрую традицию.

«Ну, это, как благодарность учителям за то, что они обучают нас, терпят все выходки наших соклассников, я считаю это справедливо абсолютно. — А если это 101 роза? — Ну, это уже перебор, я считаю, слишком много. Зачем, во-первых, учителям такие большие дорогие букеты, зачем тратить такие деньги на букеты?».

«Если родители хотят дарить — пусть дарят конечно, ничего здесь такого. Это как благодарность, цветы — благодарность допустим. Ну, подарки да, они дарят».

«Это не взятка, это очень приятно и родителям и учителю, что, как говорится, оценили его труд».

«У меня были замечательные преподаватели в нашем городе. В принципе, я думаю то, что раз в год им получить хороший букет цветов, в принципе — это нормально».

Однако, некоторые считают, что дарение цветов и тем более дорогостоящих, а также других подарков это не совсем уместный жест, особенно в коллективе.

«Какая традиция? Не было никогда. Мы никогда не дарили, честно говоря».

«Оттуда, откуда я приехала, у нас учителям не дарят букеты. Ну, слишком дорогое что-то не стоит, потому что идет потом различие между учеников и это не так уж и хорошо, как бы сказать, и для учителя и для учеников».

«Во-первых, ученики, они приходят учиться, они ничего не зарабатывают. Это идет, напрягает родителей. Семейное положение у каждой семьи свое. Если, например, один родитель обеспеченный, другой, там другое финансовое положение, могут возникнуть проблемы. Один ребенок получается участвует, а другой ребенок не может себе позволить».

Как оказалось, мнение на этот счет у всех разное. Кто-то считает такие знаки внимания приемлемым, а кто-то категорически против таких трат в стенах школы.

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