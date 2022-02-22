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Какие послабления ограничительных мер приняты в Казахстане

Фото из открытых источников

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Министр здравоохранения РК Ажар Гиният рассказала о принятых послаблениях ограничительных мер в стране, передает МИА «Казинформ».

«Учитывая стабилизацию эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в стране, Межведомственной комиссией приняты послабления ограничительных мер в отношении бизнеса и населения, в том числе для лиц с “зеленым” и “синим” статусами “Ashyq” (у посетителей) во всех зонах эпидемиологического риска — разрешено посещение объектов, но в “красной” зоне сохраняются ограничения к заполняемости объектов с массовым скоплением населения до 70%», — сказала Ажар Гиният на заседании Правительства.

Кроме того, сняты ограничения для работы организаций и офисов в офлайн-режиме и отменено обязательное ПЦР-тестирование для въезжающих в страну граждан РК, получивших ревакцинацию или полный курс вакцинации против COVID-19, если после получения второго компонента прошло не более 6 месяцев.

Также разрешен въезд гражданам 30 иностранных государств, с которыми имеется взаимное признание паспортов вакцинации, без ПЦР теста и отменена изоляция контактных на домашний карантин при отсутствии симптомов заболеваний.

«Кроме того, в целях увеличения охвата вакцинацией и ревакцинацией уязвимых групп населения в Казахстане, инвалидам всех групп разрешено использование всех видов вакцин, в том числе вакцины Pfizer», — отметила министр.

«Также разрешено использование вакцины Pfizer для ревакцинации лиц старше 50 лет и для завершения первичного курса вакцинации лицам, получившим первый компонент за пределами Казахстана», — заключила глава Минздрава.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

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