О том, какие последствия ждут школьников, которые не сдадут новый экзамен по казахскому языку, рассказал министр просвещения Гани Бейсембаев на брифинге в правительстве, передает informburo.kz

Он заверил, что результаты экзаменов не будут влиять на перевод ученика в лицейский или гимназический класс и наоборот.

«Я хочу сразу отметить, что экзамен на самом деле проводится для того, чтобы улучшить качество обучения казахскому языку. Об этом мы много говорили. Ассамблея народа Казахстана попросила усилить работу в этом направлении. Экзамен это только одна из мер, она не самая главная. Результаты не должны влиять на перевод в класс или другие ухудшения. Если будут такие факторы, мы обратим на это внимание», – сказал Гани Бейсембаев.

На вопрос о том, оставят ли ученика ещё на один год в случае не сдачи экзамена, министр ответил, что права учеников ущемлять не будут.

«Этот экзамен – это мера поддержки улучшения казахского языка. Он внедряется в этом году впервые. Поэтому я поручил провести этот экзамен на высоком уровне. Ущемлять права наших детей этим экзаменом – недопустимо», – закончил он.

В Казахстане ученики 5-8, 10 классов впервые будут сдавать новый экзамен по предмету «Казахский язык». Экзамены пройдут с 27 по 31 мая. Каждая школа сама устанавливает точную дату.

Тестирование по казахскому языку пройдёт в двух форматах: письменно и устно.

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