С конца июля 2024 года цены на товары и услуги в Казахстане выросли на 11,8%, сообщили в Бюро национальной статистики, отметив, что показатель не изменился за месяц, передает informburo.kz
Месячная инфляция в июле замедлилась с 0,8 до 0,7%.
Цены на платные услуги за год выросли на 14,9% (в июне – на 16,1%), продовольственные товары – на 11,2% (в июне – на 10,6%), непродовольственные товары – на 9,5% (в июне – на 9,4%).
Наибольший вклад в годовую инфляцию внесли продукты питания и безалкогольные напитки (+4,4 процентных пункта). Следом идут жилищные услуги (+1,8) и услуги здравоохранения (+1,4). За месяц непродовольственные товары подорожали на 0,8%, продовольственные – на 0,7%, платные услуги – на 0,5%.
Сильнее всего за год подорожали:
холодная вода – на 96,1%;
водоотведение – 34,6%;
масла и жиры – 20,3%;
фрукты и овощи – 19,4%;
центральное отопление – 19,2%;
сжиженный газ – 18,5%.
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