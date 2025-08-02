С конца июля 2024 года цены на товары и услуги в Казахстане выросли на 11,8%, сообщили в Бюро национальной статистики, отметив, что показатель не изменился за месяц, передает informburo.kz

Месячная инфляция в июле замедлилась с 0,8 до 0,7%.

Цены на платные услуги за год выросли на 14,9% (в июне – на 16,1%), продовольственные товары – на 11,2% (в июне – на 10,6%), непродовольственные товары – на 9,5% (в июне – на 9,4%).

Наибольший вклад в годовую инфляцию внесли продукты питания и безалкогольные напитки (+4,4 процентных пункта). Следом идут жилищные услуги (+1,8) и услуги здравоохранения (+1,4). За месяц непродовольственные товары подорожали на 0,8%, продовольственные – на 0,7%, платные услуги – на 0,5%.

Сильнее всего за год подорожали:

холодная вода – на 96,1%;

водоотведение – 34,6%;

масла и жиры – 20,3%;

фрукты и овощи – 19,4%;

центральное отопление – 19,2%;

сжиженный газ – 18,5%.

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