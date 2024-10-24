Заместитель премьер-министра Серик Жумангарин на пресс-конференции 23 октября 2024 года рассказал, стоит ли казахстанцам ожидать роста цен на продукты питания на фоне ослабления тенге, сообщает Zakon.kz.

Серик Жумангарин отметил, что по 10 позициям из социально значимых товаров Казахстан обеспечен на 100%. Это мука, соль, рис, макароны, масло, картофель, баранина, говядина, морковь.

«Из 14 продтоваров на 80% и более обеспечены по пяти продуктам. Импортозависимость есть по мясу птицы – мы обеспечиваем себя на 73%, колбасе – на 60%, рыбе – на 60%, сырам и творогу – на 46% и сахару – на 44%. Здесь есть риски определенные. Ну, естественно, некоторые виды овощей и фруктов, которые в Казахстане не производятся, может быть, это апельсины, бананы, лимоны и так далее… Здесь есть определенные риски, связанные с тем, что, возможно, эта продукция будет дорожать. Но незначительно. По крайней мере, мы ведем мониторинг – за последнюю неделю ничего не подорожало», – сказал он.

По его словам, проводится стандартный мониторинг в магазинах по ценам.

«Что касается апельсинов, лимонов и прочих цитрусовых фруктов, которые у нас не произрастают, то сейчас на площадке Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) рассматривается вопрос снижения ввозных таможенных пошлин на эти виды продукции. Поскольку у нас есть предприятия, которые работают с закрытым грунтом, строят теплицы, мы считаем, как это завтра отразится на их деятельности, не будет ли на рынке давления. Поэтому в ближайшее время мы решение будем принимать. Если мы увидим, что нашим предпринимателям ничего не угрожает, тогда будем пошлины снижать. Я думаю, это нивелирует тот эффект, влияние на который дает обменный курс», – пояснил заместитель премьер-министра/

Серик Жумангарин отметил, что в 2024 году за исключением зерновых, где собран рекордный урожай — 26,5 млн тонн, масличных в этом году убрано на 28% выше, чем в прошлом году, картофеля — на 25% выше, овощей на 17% выше, риса — на 17% выше.

«Это основные товары, которые мы потребляем и сейчас в межсезонье, естественно, весь этот объем будет оказывать давление на рынок. Поэтому мы сильного повышения цен на наблюдаем. В прошлом году новогоднего ажиотажа не было. Это удивительно, но цена была стабильной в новогодний и после новогодний период. Поэтому мы в этом году надеемся (на этот же тренд — Прим. ред.), – добавил он.

Однако дефицита, а как итог роста цен, по его словам, не будет.

«Даже если такие тренды возникнут, мы будем из сбивать. Будем ярмарки проводить в крупных городах, делать завозы и с юга Казахстана и из соседних республик. То что касается скачков цен, они возможны, но они будут минимизированы. По семи наименованиям цены снизились — крупа гречневая, капуста, подсолнечное масло, рис, яйца и мука. Это хорошие тренды, но нужно понимать, что инфляцию никто не отнимал. У нас есть коридор инфляции – в этом году 6-8%. Что это значит? Это значит, что средний рост цен мы ожидаем в этом пределе», – резюмировал Жумангарин.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.