Какие продукты не стоит есть пожилым людям

Некоторые виды продуктов могут быть вредны для пожилых людей. О принципах правильного питания для достижения долголетия рассказала российский нутрициолог Ирина Семаева, сообщает Zakon.kz.

Об этом она 20 мая рассказала изданию Life.ru.

По словам специалиста, пожилым людям следует избегать жирного мяса, поскольку оно негативно влияет на суставы. Кроме того, следует ограничить употребление соли, кофе и сладостей. Определенные популярные фрукты также могут быть вредны.

«Хурма, бананы, дыни и сладкие груши при употреблении более одной штуки в день способствуют образованию токсинов и увеличивают риск нарушения углеводного обмена, а также повышения уровня холестерина», — пояснила нутрициолог.

Вместо этих фруктов рекомендуется включать в рацион яркоокрашенные овощи, ягоды, авокадо, тыквенные семечки и продукты, богатые кальцием.

На что стоит сделать упор в пожилом возрасте? Продукты, богатые кальцием: тыквенные семечки, кунжут, зелень, фасоль.

Продукты с повышенным содержанием жирных кислот омега-3: льняное масло, красная рыба, льняные семечки. Они способствуют гормональной регуляции.

Отруби — продукт с повышенным содержанием витамина В и клетчатки.

Пряные приправы и травы для замены соли.

Продукты с витаминами и микроэлементами: яркоокрашенные овощи, ягоды и фрукты.

Продукты, содержащие магний: кешью, салат, ламинария.

Продукты с витамином Е: авокадо, зелёный горошек, фасоль, картофель, печень рыбы.

Лук, чеснок. Повышают иммунитет, снижают артериальное давление и сахар в крови.

Продукты с повышенным содержанием соли калия: бананы, курага, мандарины, апельсины, шиповник. Укрепляют сердечную мышцу и нервную систему.

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