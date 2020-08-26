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Какие продукты питания планирует закупить стабфонд Костанайской области?

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На закуп продуктов питания в стабилизационный фонд Костанайской области из бюджета было выделено почти 1,5 млрд тенге. Однако, как отмечают эксперты, все эти деньги пускать в дело не будут. Потому как сейчас в стабфонде уже имеется почти 2 тонны различной продукции на 383 млн тенге. До конца года стабфонд планируется пополнить лишь говядиной, гречкой и картофелем, сообщает alau.kz

Сейчас в стабилизационном фонде продуктов питания Костанайской области находится 1900 тонн продукции на 383 млн тенге. Запас собран из 13 наименований социально-значимых продуктов питания. Это, к примеру, 480 тонн яиц куриных, сахара — 181 тонна, макарон почти 283 тонны и моркови 400 тонн. В этом году, по данным социально-предпринимательской корпорации «Тобол», наиболее большим спросом пользовались у жителей области яйцо — их продано больше 4 млн штук, овощи — люди приобрели их больше 2500 тонн и мука. Чтобы сдержать цены на хлеб первого сорта, пекарням из стабфонда выделили 2800 тонн муки.

«Муки не было, появилась мука. Сейчас мы будем закупать. Велись переговоры с 14 людьми, которые готовы продать нам муку от 112 тенге до 120 тенге, при цене 85 тыс. тенге тонна зерна. Булка хлеба будет стоить 90 тенге- это формовой хлеб»,- говорит заместитель председателя правления СПК «Тобол» Байбосын Мурзин.

А вот сахар в этом году не стал лидером продаж, потому что спроса на него — летнего ажиотажа со стороны покупателей не наблюдалось. В начале года в стабфонд его было засыпано 538 тонн, сейчас еще больше 180 тонн лежат в остатке. Закупать новый объем пока не будут, нет необходимости. К тому же цена сейчас ниже, чем закупался он ранее за казенные деньги, а это 198 тенге, приобретался килограмм за 225 тенге, поэтому интервенция сахара отложена до момента, когда цена на него подскочит. Такая же ситуация с яйцом.

«У нас есть фиксированная цена, по которой мы можем купить и поставить, так работаем по правилам. Сегодня мы закупили яйцо по 243 тенге куриное, 233 оно стоит. А нам нужно еще на 10 процентов продавать — это получается продавать по 210 тенге нужно, но мы ждем осенний период. Яйцо повышается и будем продавать»,- сказал Байбосын Мурзин.

Помимо уже имеющихся остатков в стабфонд могут закупить продуктов питания на 1,5 млрд тенге — именно столько выделил бюджет региона на эти цели. Но, как отметили в СПК «Тобол», в этом нет необходимости. С начала года они провели закупку 3200 тонн продуктов питания на 600 млн тенге, а до конца года закупят лишь говядину, мясо птицы, гречку и картофель на 33 млн тенге.

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