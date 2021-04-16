Какие продукты поступают в продажу из костанайского стабфонда по фиксированным ценам?

Согласно официальным данным, индекс цен на социально-значимые продовольственные товары в Костанайской области составил 103 процента. Это немного ниже республиканского значения. Как отмечают чиновники от сельского хозяйства, свою роль в этом сыграл стабфонд, в котором сейчас имеются запасы по 12 наименованиям продуктов питания на 342 млн тенге, сообщает alau.kz

Недавно в него было закуплено 136 тонн сахара и 3,3 млн штук яиц. Десяток яиц выдается магазинам по 350 тенге, цена на полках магазинов по ним должна быть 360 тенге. Помимо этого в магазины областного центра стали поступать яйца по договорам, заключенным напрямую с производителями. Город заключил меморандум с 8 супермаркетами с производителями яйца — «Жас канат», «Север-птица». Они отпускают яйцо по 340 тенге за десяток. Фиксированное -350 тенге. Уже 5 супермаркетов начали продажу этого яйца. В том числе «Солнечный», «Подсолнух», «Раузет. Сегодня товарные интервенции из стабфонда идут по 7 продуктам питания — это яйца, говядина, рожки, их цена за килограмм 185 тенге, морковь, мука для хлебопекарен, картофель и масло подсолнечное. Масло, а это 5,4 тыс. тонн, у костанайских производителей закупили по специальной схеме.

«У нас по оборотной схеме в этом году выделено 790 млн тенге. У нас участвуют «Раузет» и по Костаная всего 6 магазинов, они стабилизируют цену по 16 наименованиям. В Костанайском районе — «Строисити» по 19 наименования так же стабилизируют цены. ТОО «Промбаза — 7», СПК «Тобол» реализует по 610 тенге, продается по 615 тенге», — говорит руководитель отдела управления сельского хозяйства и земельных отношений Костанайской области Жанар Балтабаева.

Продукцию из стабфонда, как отмечают в управлении сельского хозяйства Костанайской области, можно найти в 174 магазинах региона. Правда, обычно магазин самостоятельно выбирает для себя один — два продукта питания, которые они берут на реализацию. Сейчас это в основном рожки, масло подсолнечное и яйца. Больше всего товаров из стабфонда оседает в Костанае, здесь их продают крупные торговые сети, такие как «Солнечный», «Норма», «Раузет». Но активно выбирает продукты также же Костанайский, Мендыкаринский районы и район Б.Майлина.

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