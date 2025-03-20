По прогнозам экспертов, в ближайшие 6 лет спрос на специалистов, имеющих рабочие профессии, составит более 400 тысяч человек. Об этом сообщает министерство труда и соцзащиты населения РК.

Наибольший спрос в сфере строительства ожидается на такие профессии, как:

штукатуры – 9 758 чел.,

прорабы строительных бригад – 9 477 чел.,

сварщики – 7 229 чел.;

в сфере сельского сельского хозяйства:

фермеры – 10 695 чел.,

трактористы – 7 141 чел.,

рабочие по разведению КРС – 4 940 чел.;

в обрабатывающей промышленности:

сварщики – 3342 чел.,

швеи и реставраторы одежды – 2606 чел.,

слесари промышленного оборудования –2367 чел.,

сантехники и трубопроводчики – 2051 чел.;

в здравоохранении:

средний медицинский персонал – 24 614 чел.,

водители скорой помощи – 4 604 чел.),

фельдшеры – 4 536 чел.

«Совокупный спрос на кадры в ближайшие 6 лет оценивается в количестве 1,6 млн человек, из которых на работников с профтехобразованием будет приходится около 900 тыс., более 400 тыс. человек – на специалистов, имеющих рабочие профессии. Рабочие кадры наиболее востребованы в отраслях строительства, сельского хозяйства, обрабатывающей промышленности и здравоохранения», – проинформировал директор Департамента занятости населения МТСЗН Азиз Ибрагимов.

На базе платформы «Мансап компасы» будет проведена профориентационная работа с охватом 100 тысяч старшеклассников. В настоящее время ведутся работы по внедрению на этой платформе функционала по профдиагностике, запуск которого запланирован на апрель месяц текущего года.

В течение года не менее 500 тысяч школьников и студентов ТиПО будут охвачены обучением навыкам поиска работы и трудоустройства с использованием единой цифровой платформы «Электронная биржа труда». Запланировано трудоустроить тысячу лучших выпускников ТиПО в ведущие компании страны.

Кроме того, организуется профессиональное обучение безработных на рабочем месте у работодателя с продолжительностью не более 6 месяцев.

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