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Какие профессии будут востребованы в ближайшие шесть лет, рассказали в Минтруда

— Сегодня, 10:06
Изображение для новости: Какие профессии будут востребованы в ближайшие шесть лет, рассказали в Минтруда

pixabay.com

По прогнозам экспертов, в ближайшие 6 лет спрос на специалистов, имеющих рабочие профессии, составит более 400 тысяч человек. Об этом сообщает министерство труда и соцзащиты населения РК. 

Наибольший спрос в сфере строительства ожидается на такие профессии, как:

  • штукатуры – 9 758 чел.,
  • прорабы строительных бригад – 9 477 чел.,
  • сварщики – 7 229 чел.;

в сфере сельского сельского хозяйства:

  • фермеры – 10 695 чел.,
  • трактористы – 7 141 чел.,
  • рабочие по разведению КРС – 4 940 чел.;

в обрабатывающей промышленности:

  • сварщики – 3342 чел.,
  • швеи и реставраторы одежды – 2606 чел.,
  • слесари промышленного оборудования –2367 чел.,
  • сантехники и трубопроводчики – 2051 чел.;

в здравоохранении:

  • средний медицинский персонал – 24 614 чел.,
  • водители скорой помощи – 4 604 чел.),
  • фельдшеры – 4 536 чел.

«Совокупный спрос на кадры в ближайшие 6 лет оценивается в количестве 1,6 млн человек, из которых на работников с профтехобразованием будет приходится около 900 тыс., более 400 тыс. человек – на специалистов, имеющих рабочие профессии. Рабочие кадры наиболее востребованы в отраслях строительства, сельского хозяйства, обрабатывающей промышленности и здравоохранения», – проинформировал директор Департамента занятости населения МТСЗН Азиз Ибрагимов.

На базе платформы «Мансап компасы» будет проведена профориентационная работа с охватом 100 тысяч старшеклассников. В настоящее время ведутся работы по внедрению на этой платформе функционала по профдиагностике, запуск которого запланирован на апрель месяц текущего года.

В течение года не менее 500 тысяч школьников и студентов ТиПО будут охвачены обучением навыкам поиска работы и трудоустройства с использованием единой цифровой платформы «Электронная биржа труда». Запланировано трудоустроить тысячу лучших выпускников ТиПО в ведущие компании страны.

Кроме того, организуется профессиональное обучение безработных на рабочем месте у работодателя с продолжительностью не более 6 месяцев.



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