По прогнозам экспертов, в ближайшие 6 лет спрос на специалистов, имеющих рабочие профессии, составит более 400 тысяч человек. Об этом сообщает министерство труда и соцзащиты населения РК.
Наибольший спрос в сфере строительства ожидается на такие профессии, как:
- штукатуры – 9 758 чел.,
- прорабы строительных бригад – 9 477 чел.,
- сварщики – 7 229 чел.;
в сфере сельского сельского хозяйства:
- фермеры – 10 695 чел.,
- трактористы – 7 141 чел.,
- рабочие по разведению КРС – 4 940 чел.;
в обрабатывающей промышленности:
- сварщики – 3342 чел.,
- швеи и реставраторы одежды – 2606 чел.,
- слесари промышленного оборудования –2367 чел.,
- сантехники и трубопроводчики – 2051 чел.;
в здравоохранении:
- средний медицинский персонал – 24 614 чел.,
- водители скорой помощи – 4 604 чел.),
- фельдшеры – 4 536 чел.
«Совокупный спрос на кадры в ближайшие 6 лет оценивается в количестве 1,6 млн человек, из которых на работников с профтехобразованием будет приходится около 900 тыс., более 400 тыс. человек – на специалистов, имеющих рабочие профессии. Рабочие кадры наиболее востребованы в отраслях строительства, сельского хозяйства, обрабатывающей промышленности и здравоохранения», – проинформировал директор Департамента занятости населения МТСЗН Азиз Ибрагимов.
На базе платформы «Мансап компасы» будет проведена профориентационная работа с охватом 100 тысяч старшеклассников. В настоящее время ведутся работы по внедрению на этой платформе функционала по профдиагностике, запуск которого запланирован на апрель месяц текущего года.
В течение года не менее 500 тысяч школьников и студентов ТиПО будут охвачены обучением навыкам поиска работы и трудоустройства с использованием единой цифровой платформы «Электронная биржа труда». Запланировано трудоустроить тысячу лучших выпускников ТиПО в ведущие компании страны.
Кроме того, организуется профессиональное обучение безработных на рабочем месте у работодателя с продолжительностью не более 6 месяцев.
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.