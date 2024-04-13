Какие профессии исчезнут в Казахстане

В Казахстане исчезнут машинисты конвейеров и стекольщики в строительной отрасли. В министерстве труда и социальной защиты населения рассказали LS о том, какие профессии перестанут быть актуальными в ближайшие годы.

Согласно среднесрочному прогнозу, предоставленному LS ведомством, к 2030 году общая потребность в кадрах составит 1,8 млн человек. В том числе 883 тыс. человек – новый спрос, 948 тыс. человек – по замещению.

Наименьшая востребованность будет приходиться на такие сферы, как искусство, развлечения и отдых (29,4 тыс. человек, или 1,6%), финансовая и страховая деятельность (21 тыс. человек, или 1,1%).

Напротив, больше всего вакансий появится в сферах образования (380,0 тыс., или 20,7%), оптовой и розничной торговли (206,9 тыс., или 11,3%), сельского, лесного и рыбного хозяйства (175,2 тыс., или 9,6%). При этом наиболее востребованы будут специалисты в отрасли оказания услуг.



В разрезе профессий больше всего будут необходимы к 2030 году:

— учителя средней школы по общественным наукам (44,9 тыс. человек), учителя средней школы по естественным наукам (39 тыс. человек), учителя начальной школы (31,6 тыс. человек);

— продавцы магазинов и их помощники (67,9 тыс. человек), специалисты-профессионалы по рекламе и продвижению продукции (9,5 тыс. человек);

— фермеры и рабочие по производству смешанной продукции (19,4 тыс. человек), фермеры и рабочие по выращиванию овощей традиционным способом (18,7 тыс. человек), трактористы (13,3 тыс. человек).

Помимо этого, с развитием технологий в Минтруда ожидают устаревание и исчезновение некоторых видов деятельности. По результатам форсайт-исследования девяти отраслей экономики* определены 239 новых, 95 трансформирующихся и 129 исчезающих специальностей.

В том числе в ближайшем будущем исчезнут машинисты конвейеров, машинисты подъемных установок в горно-металлургической отрасли, газорезчики, стекольщики в строительной отрасли. В Минтруда уточнили, что специальности модернизируются в соответствии с потребностями рынка.

Одновременно с этим в отрасли строительства появятся техники по робототехнике, в горно-металлургической отрасли – операторы беспилотных летательных аппаратов контроля процессов геологоразведки, инженеры по предиктивной диагностике оборудования.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.