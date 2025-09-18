Вице-министр труда и социальной защиты населения Олжас Анафин в кулуарах Мажилиса 18 сентября 2025 года рассказал, что может измениться на рынке труда с внедрением цифровых технологий и искусственного интеллекта, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались у него, какие профессии могут исчезнуть в ближайшем будущем на фоне развития ИИ.

«Такие профессии, как специалист рутинного офисного труда, будут постепенно отходить: бухгалтеры базового уровня, операторы машин. Плюс с учетом роботизации – работники конвейерного производства, упаковщики, также кассиры. Вы, наверное, заметили, сейчас в больших сетях уже вместо кассиров люди идут на кассы самообслуживания. Все это в будущем будет отходить на второй план», – считает вице-министр.

При этом, по его словам, параллельно будут появляться новые профессии.

Он также рассказал, как внедрение новых технологий скажется на госаппарате.

«Какие-то работники, возможно, будут также заменены ИИ. В том числе в министерствах», – отметил Анафин.

