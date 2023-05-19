Какие профессиональные праздники будут в Казахстане

Министерство труда разработало проект Правил установления профессиональных праздников и Перечень профессиональных праздников, сообщает zakon.kz.
16 марта 2023 года был принят Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам административной реформы в Республике Казахстан».
Согласно документу компетенция по утверждению профессиональных праздников передана Министерству труда и социальной защиты населения, которое в свою очередь разработало проект правил установления профессиональных праздников.
Согласно проекту инициировать предложение об установлении профессиональных праздников могут руководители государственных органов, юридические лица и граждане.
Если предложение об установлении профессионального праздника поступает от юридического лица или гражданина, то к письму прилагается позиция уполномоченного государственного органа соответствующей отрасли.
Предложение об установлении профессионального праздника может быть оформлено как в бумажной, так и в электронной форме. При этом оно должно соответствовать следующим условиям:
- значимость события и (или) личности для истории профессии, их роль в патриотическом воспитании и формировании духовно-нравственных ценностей граждан;
- подтверждающие факты, события, послужившие основанием для установления профессионального праздника.
Нельзя устанавливать профессиональные праздничные дни, аналогичные праздничным дням, которые уже установлены законами и иными нормативными правовыми актами РК
Предложения об установлении праздников рассматривает Департамент труда и социального партнерства МТСЗН РК.
Департамент принимает одно из следующих решений:
- удовлетворение предложения об установлении профессионального праздника (в этом случае в течение в 15 рабочих дней вносятся соответствующие изменения и дополнения в перечень профессиональных праздников);
- об отказе в удовлетворении предложения об установлении профессионального праздника (в этом случае инициатору направляется ответ с указанием причин отказа).
Согласно проекту в Перечень профессиональных праздников включены 50 праздничных дат. Среди них, в частности:
- День национальной гвардии – 10 января;
- День работников науки – 12 апреля;
- День работников связи – 17 мая;
- День полиции и День государственного служащего – 23 июня;
- День судьи и работника суда – 24 июня;
- День медицинского работника – третье воскресенье июня;
- День работников средств массовой информации – 28 июня;
- День работников нефтегазового комплекса – первое воскресенье сентября;
- День учителя – 5 октября;
- День профессиональных союзов Казахстана – 10 октября;
- День работников цифровизации и информационных технологий – 10 ноября;
- День национальной валюты – тенге, профессиональный праздник работников финансовой системы РК – 15 ноября;
- День прокуратуры – 6 декабря.
Проект на обсуждении до 31 мая 2023 года.