Какие профессиональные праздники будут в Казахстане

Министерство труда разработало проект Правил установления профессиональных праздников и Перечень профессиональных праздников, сообщает zakon.kz.

16 марта 2023 года был принят Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам административной реформы в Республике Казахстан».

Согласно документу компетенция по утверждению профессиональных праздников передана Министерству труда и социальной защиты населения, которое в свою очередь разработало проект правил установления профессиональных праздников.

Согласно проекту инициировать предложение об установлении профессиональных праздников могут руководители государственных органов, юридические лица и граждане.

Если предложение об установлении профессионального праздника поступает от юридического лица или гражданина, то к письму прилагается позиция уполномоченного государственного органа соответствующей отрасли.

Предложение об установлении профессионального праздника может быть оформлено как в бумажной, так и в электронной форме. При этом оно должно соответствовать следующим условиям:

значимость события и (или) личности для истории профессии, их роль в патриотическом воспитании и формировании духовно-нравственных ценностей граждан;

подтверждающие факты, события, послужившие основанием для установления профессионального праздника.

Нельзя устанавливать профессиональные праздничные дни, аналогичные праздничным дням, которые уже установлены законами и иными нормативными правовыми актами РК

Предложения об установлении праздников рассматривает Департамент труда и социального партнерства МТСЗН РК.

Департамент принимает одно из следующих решений:

удовлетворение предложения об установлении профессионального праздника (в этом случае в течение в 15 рабочих дней вносятся соответствующие изменения и дополнения в перечень профессиональных праздников);

об отказе в удовлетворении предложения об установлении профессионального праздника (в этом случае инициатору направляется ответ с указанием причин отказа).

Согласно проекту в Перечень профессиональных праздников включены 50 праздничных дат. Среди них, в частности:

День национальной гвардии – 10 января;

День работников науки – 12 апреля;

День работников связи – 17 мая;

День полиции и День государственного служащего – 23 июня;

День судьи и работника суда – 24 июня;

День медицинского работника – третье воскресенье июня;

День работников средств массовой информации – 28 июня;

День работников нефтегазового комплекса – первое воскресенье сентября;

День учителя – 5 октября;

День профессиональных союзов Казахстана – 10 октября;

День работников цифровизации и информационных технологий – 10 ноября;

День национальной валюты – тенге, профессиональный праздник работников финансовой системы РК – 15 ноября;

День прокуратуры – 6 декабря.

Проект на обсуждении до 31 мая 2023 года.

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