Какие районы получат в этом году воду, рассказал аким Костанайской области

На отчётной встрече аким Костанайской области рассказал подключении к водоснабжению поселков в регионе.

В 2021 году планируется впервые подключить к централизованному водоснабжению пять сел.

«А именно 3,6 тысячи человек из села Красноармейское Денисовского района, села Алтынсарино Костанайского района, села Раздольное Наурзумского района, села Ершовка Узункольского района, села Уштобе город Аркалык. Намерены улучшить водоснабжение восьми сел, а именно более 12 тысяч человек села Боровское и Первомайское Мендыкаринского района, села Фрунзенское Денисовского района, села Карасу и Акколь Джангельдинского района, села Приречное Житикаринского района, села Октябрьское и Железнодорожное Карасуского района», — отметил глава области.

Планируется установить пункты очистки и раздачи воды в 13 селах для шести тысяч человек сел:

Цабелевка, Каракопа, Александрополь, Чистый Чандак, Камышный Чандак, Кравцово Федоровского района;

Амангельды и Люблинка Карасуского района;

Сарысу и Каламкарасу Джангельдинского района;

Белозерка, Майколь и Шеминовское Костанайского района.

А также за счет средств местного бюджета будут установлены пункты раздачи привозной воды для 106 сел в Алтынсаринском, Амангельдинском, Аулиекольском, Денисовском, Джангельдинском, Житикаринском, Камыстинском, Карабалыкском, Карасуском, Костанайском, Мендыкаринском, Наурзумском, Сарыкольском, Узункольском, Федоровском и районе Б. Майлина.

На перспективу имеются 18 проектов сельского водоснабжения по обеспечению централизованным водоснабжением еще 29 сел.

Выполнение запланированных мероприятий по развитию объектов водоснабжения позволяет ежегодно улучшать ситуацию в данной отрасли.

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