В зону повышенного паводкового риска вошли Акмолинская, Северо-Казахстанская, Карагандинская, Восточно-Казахстанская области и область Абай, сообщает «Седьмой канал».
Средний уровень угрозы зафиксирован в областях Улытау и Жетысу, а также в Костанайском, Западно-Казахстанском и Алматинском регионах.
Наименее подвержены риску подтоплений Атырауская, Мангистауская, Кызылординская и Жамбылская области.
По словам специалистов, ключевым фактором при прогнозировании паводков остается глубина промерзания почвы: на большей части страны грунт промерз, за исключением отдельных районов юга страны.
Около 70 тысяч казахстанцев в 2026 году получат право приватизировать арендное жильё
Выпуск ТВ-новостей - 02.02.26
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.