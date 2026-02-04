В зону повышенного паводкового риска вошли Акмолинская, Северо-Казахстанская, Карагандинская, Восточно-Казахстанская области и область Абай, сообщает «Седьмой канал».

Средний уровень угрозы зафиксирован в областях Улытау и Жетысу, а также в Костанайском, Западно-Казахстанском и Алматинском регионах.

Наименее подвержены риску подтоплений Атырауская, Мангистауская, Кызылординская и Жамбылская области.

По словам специалистов, ключевым фактором при прогнозировании паводков остается глубина промерзания почвы: на большей части страны грунт промерз, за исключением отдельных районов юга страны.

