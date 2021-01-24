Какие регионы Казахстана находятся в «красной» зоне по COVID-19

Матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 24 января опубликовал Минздрав РК,сообщает zakon.kz.

В «красной» зоне: Нур-Султан, Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.

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В «желтой» зоне: Алматы, Карагандинская, Алматинская области.

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В «зеленой» зоне — все остальные регионы.

В Казахстане продолжается рост новых случаев COVID-19. Только за 23 января выявлено 1584 заболевших коронавирусом. Всего в стране подтверждено 176 974 случая.

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