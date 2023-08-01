Какие регионы Казахстана определены для жизни кандасов и переселенцев

Министерство труда и социальной защиты подготовило проект постановления «Об определении регионов для расселения кандасов и переселенцев», сообщает zakon.kz.

Регионы для расселения кандасов

Акмолинская область.

Атырауская область.

Восточно-Казахстанская область.

Западно — Казахстанская область.

Костанайская область.

Павлодарская область.

Северо-Казахстанская область.

Область Абай.

Регионы для расселения переселенцев

Восточно-Казахстанская область.

Костанайская область.

Павлодарская область.

Северо — Казахстанская область.

Карагандинская область.

Акмолинская область.

Область Абай.

Область Ұлытау.

При этом указывается, что прежние постановления постановлений правительства его структурные элементы, предусматривающие и устаналивающие регионы переселения для кандасов и переселенцев утратили силу.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 11 августа.

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