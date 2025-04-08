Первым вице-министром торговли и интеграции Айжан Бижановой проведено рабочее совещание с участием представителей Министерства сельского хозяйства и местных исполнительных органов по вопросам обеспечения стабильности цен.

В ходе совещания рассмотрены вопросы проведения ярмарок в регионах, обеспечения поставок импортной продукции, а также реализация контрольных мер к нарушителям торгового законодательства. Все эти меры предпринимаются для насыщения внутреннего рынка страны продовольствием по доступным ценам.

В свою очередь, вице-министр, озвучив текущий статус, отметила слабую работу регионов, в особенности антилидерами с начала года являются области Ұлытау, Акмолинская, Жетысу, Актюбинская и Абай.

По итогам совещания дан ряд поручений по улучшению работы региональных комиссий с целью выявления непродуктивных посредников, по обеспечению контрактации ранних овощей.

Также обсужден вопрос важности заблаговременного выявления и устранения проблем производителей социально значимых продовольственных товаров, входящих в перечень социально значимых.

Кроме того, акиматам было рекомендовано уделять должное внимание модернизации рынков, оказывать содействие бизнесу в решении вопросов, связанных с модернизацией рынков.

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