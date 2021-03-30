Какие решения приняли на заседании областного оперштаба по обучению в четвёртой четверти?

На заседании оперативного штаба было принято решение о том, в каком формате будет проходить обучение в школах региона в четвёртой четверти. Подробную информацию озвучила на брифинге руководитель областного управления образования. Особое внимание уделили нескольким аспектам — сбору денег на средства для дезинфекции и школьной форме.

По решению областного оперштаба 1-го апреля, как и в третьей четверти в комбинированном формате, на занятия выйдут школьники с первого по пятый классы, а также 9 и 11. Все остальные вернутся за парты 5-го апреля. На закономерный вопрос — почему дана такая отсрочка учащимся шестых, седьмых, восьмых и десятых классов, ответила руководитель областного управления образования.

«Здесь хотелось бы пояснить,что буквально на сборы остается 1 день, на подготовку к школе, поэтому отсрочка на несколько дней связана с тем, чтобы дать возможность родителям собрать детей в школу, а учителям, школам подготовиться еще раз с расписанием уроков», — отметила руководитель управления образования Костанайской области Зауре Байменова.

Уделила внимание Зауре Байменова и такому аспекту, как обеспеченность школ области санитайзерами, кварцевыми лампами и другими средствами дезинфекции. Ими школы обеспечены в полном объеме, и собирать средства родителям, даже по собственной инициативе, нет необходимости. В случае же фактов принудительных сборов — нужно обратиться в управление образование.

«Если же есть факты, когда классный руководитель, либо школа обращается к родителям с просьбой ,что-либо приобрести — мы убедительно просим, чтобы связывались с отделами образования и с управлением, непосредственно управлением образования. В частности, я повторю номера телефонов — сотовый — 8-747-820-58-03 — это круглосуточный сотовый номер телефона», — сказала Байменова.

Немало вопросов остается у родителей по поводу школьной формы. Ответ прежний — никаких особенных требований со стороны школ к ней быть не должно.

«Еще раз повторю и скажу о том, что в этом году мы отказались от требований в единой школьной форме. По желанию родителей ребенок может приходить в школу в школьной форме, либо в опрятной другой классической одежде», — подчеркнула руководитель ведомства.

В ближайших выпусках мы расскажем о том, как пройдет итоговая аттестация для учеников выпускных классов, изменится ли формат ЕНТ, и в какой форме будут принимать документы у родителей первоклассников.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.