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Какие риски скрываются за покупкой подержанного авто из России

rg.ru

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Ни для кого не секрет, что купить автомобиль сегодня не такая простая задача. На новые автомобили из салона могут быть многомесячные очереди, а на вторичном рынке могут поджидать неожиданные сюрпризы и завышенные цены. Разберем самый актуальный вопрос этого месяца — какое тёмное прошлое может скрываться за автомобилями из России.

Недавно в СМИ была опубликована история приключений россиянина, случайно обнаружившего свой Logan в Жезказгане. Цена в 1 650 000 тенге, что вполовину ниже рыночной стоимости, была подкреплена поддельным паспортом транспортного средства. Сегодня автомобиль уже у следственных органов, а у казахстанца ни автомобиля, ни денег, вложенных в его покупку, сообщает tengrinews.kz.

По словам экспертов, это довольно частая практика, злоумышленники берут на долгий срок машины в российских сервисах проката, а затем перепродают их в Казахстан по цене ниже рыночной. Документы в этом случае уже дело второстепенное. Или другая «схема» — злоумышленники покупают в России автомашину и оформляют под нее лизинг или кредит. Затем машина продаётся в Казахстан вполне легально и официально, а долги уже висят на новом владельце.

Сегодня МВД сообщает о 600 автомобилях с подтвержденным криминальным прошлым, они находятся в розыске. Еще порядка 80 тысяч сняты с учета в РФ, но не заявлены на учет в РК. Ведомство рекомендует на все приобретаемые за рубежом транспортные средства в установленном законодательством порядке закреплять право собственности и проводить регистрацию.

О прошлом понравившегося автомобиля можно узнать самостоятельно — по российским базам данных, которые содержат информацию о числе перепродаж автомобиля, списках всех людей, когда-либо владевших данным авто, – в общем, всю историю регистрации транспортного средства, в том числе: наличие ограничений на регистрационные действия, данные об отсутствии или присутствии авто в розыске.

На портале можно также выяснить, не значится ли эта машина в списке утилизированных и как часто она попадала в аварию. Чтобы все это узнать, нужно вбить VIN-код транспортного средства или номер кузова, для моделей постарше.

Что касается кредитных историй, то можно пробить имена действующего и предыдущих владельцев авто на портале Федеральной службы судебных приставов. Если хоть кто-то из них имеет просрочку платежей по кредитам, то от покупки такой машины лучше отказаться. Нелишним будет ознакомиться с данными по автомобилю и его бывшим хозяевам в Реестре уведомлений о залоге движимого имущества Федеральной нотариальной палаты.

Покупка автомобиля — дело важное и требующее обстоятельного подхода. И здесь не только выбор между разными моделями и цветом салона. Важно обезопасить свою сделку в юридическом плане — проверить историю, оформить все необходимые документы, поставить автомобиль на учет.

Есть, конечно, вариант поискать лучшие предложения у официальных дистрибьюторов на рынке первичного авто или попытать удачу в лотерее. Например, в LOTO 6/49 от национального оператора лотереи компании Satty Zhuldyz. Уже в эту субботу, 27 ноября, в рамках тиража будет разыгран новенький Toyota Camry 75. Без следов угона и криминального прошлого. Для участия в акции достаточно приобрести шесть билетов игры LOTO 6/49 на сумму 1800 тенге и автоматически стать участником розыгрыша. Прямая трансляция состоится 27 ноября в 20:55 на YouTube-канале Satty Zhuldyz.

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