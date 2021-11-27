Какие риски скрываются за покупкой подержанного авто из России

Ни для кого не секрет, что купить автомобиль сегодня не такая простая задача. На новые автомобили из салона могут быть многомесячные очереди, а на вторичном рынке могут поджидать неожиданные сюрпризы и завышенные цены. Разберем самый актуальный вопрос этого месяца — какое тёмное прошлое может скрываться за автомобилями из России.

Недавно в СМИ была опубликована история приключений россиянина, случайно обнаружившего свой Logan в Жезказгане. Цена в 1 650 000 тенге, что вполовину ниже рыночной стоимости, была подкреплена поддельным паспортом транспортного средства. Сегодня автомобиль уже у следственных органов, а у казахстанца ни автомобиля, ни денег, вложенных в его покупку, сообщает tengrinews.kz.

По словам экспертов, это довольно частая практика, злоумышленники берут на долгий срок машины в российских сервисах проката, а затем перепродают их в Казахстан по цене ниже рыночной. Документы в этом случае уже дело второстепенное. Или другая «схема» — злоумышленники покупают в России автомашину и оформляют под нее лизинг или кредит. Затем машина продаётся в Казахстан вполне легально и официально, а долги уже висят на новом владельце.

Сегодня МВД сообщает о 600 автомобилях с подтвержденным криминальным прошлым, они находятся в розыске. Еще порядка 80 тысяч сняты с учета в РФ, но не заявлены на учет в РК. Ведомство рекомендует на все приобретаемые за рубежом транспортные средства в установленном законодательством порядке закреплять право собственности и проводить регистрацию.

О прошлом понравившегося автомобиля можно узнать самостоятельно — по российским базам данных, которые содержат информацию о числе перепродаж автомобиля, списках всех людей, когда-либо владевших данным авто, – в общем, всю историю регистрации транспортного средства, в том числе: наличие ограничений на регистрационные действия, данные об отсутствии или присутствии авто в розыске.

На портале можно также выяснить, не значится ли эта машина в списке утилизированных и как часто она попадала в аварию. Чтобы все это узнать, нужно вбить VIN-код транспортного средства или номер кузова, для моделей постарше.

Что касается кредитных историй, то можно пробить имена действующего и предыдущих владельцев авто на портале Федеральной службы судебных приставов. Если хоть кто-то из них имеет просрочку платежей по кредитам, то от покупки такой машины лучше отказаться. Нелишним будет ознакомиться с данными по автомобилю и его бывшим хозяевам в Реестре уведомлений о залоге движимого имущества Федеральной нотариальной палаты.

Покупка автомобиля — дело важное и требующее обстоятельного подхода. И здесь не только выбор между разными моделями и цветом салона. Важно обезопасить свою сделку в юридическом плане — проверить историю, оформить все необходимые документы, поставить автомобиль на учет.

Есть, конечно, вариант поискать лучшие предложения у официальных дистрибьюторов на рынке первичного авто или попытать удачу в лотерее. Например, в LOTO 6/49 от национального оператора лотереи компании Satty Zhuldyz. Уже в эту субботу, 27 ноября, в рамках тиража будет разыгран новенький Toyota Camry 75. Без следов угона и криминального прошлого. Для участия в акции достаточно приобрести шесть билетов игры LOTO 6/49 на сумму 1800 тенге и автоматически стать участником розыгрыша. Прямая трансляция состоится 27 ноября в 20:55 на YouTube-канале Satty Zhuldyz.

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