Какие секции бесплатно посещают дети в Костанайской области?

В рамках государственного творческого заказа. Ежедневно на специальном сайте поступают заявки как от родителей, так и от поставщиков. А самые востребованные кружки среди детей — вокал, хореография и обучение игре на домбре.

Сафина Ахметова уже два месяца посещает кружки бесплатно. Раньше за занятия приходилось платить, а сейчас благодаря подушевому финансированию есть возможность обучаться бесплатно. Ходит она сразу на два кружка.

«Я в школе Айсултан хожу на танцы современные, а также на домбру. Раньше на домбру я ходила два года, сейчас я здесь хожу недавно. За это время я уже выучила половину кюй, а на танцах мы учим танцы, разминаемся.Преподаватели добрые, уважительные к ученикам. И они даже спрашивают наше мнение, что да как. Как сделать, мне очень нравится», — рассказывает Сафина Ахметова.

Здесь в творческой студии по государственному творческому заказу занимается почти 700 детей, по 15 направлениям. Большим спросом пользуется живопись, хореография и обучение игре на гитаре и домбре. Директор студии рассказывает, что после регистрации на сайте, заявки от родителей поступали ежедневно, поэтому сейчас осталось совсем немного мест.

«Со стороны государства это большая помощь, это во первых. Во вторых, это детям дает возможность, некоторые родители времени не бывает, а у кого-то средств на это нету. А благодаря этой программе у нас 691 ребенок уже обучается на бесплатной основе»,- рассказывает директор творческой студии Аргын Журкитбаев.

Сегодня в области по государственному творческому заказу занимается 4200 детей. Большинство кружков в Костанае, Лисаковске, а также Костанайском и Мендыкаринском районах. В управлении культуры отмечают, что творческий госзаказ есть почти во всех районах, за исключением трех, но там сейчас активно ищут поставщиков услуг.

«Изначально, ну мы в принципе полагали, что к 2022 году у нас будет заниматься 4000 детей. И соответствующая бюджетная заявка была подана в областной маслихат. На сегодняшний день мы уже видим, что количество детей превышает и в течении года, мы будем корректировать цифры и понимать потребность и дополнительно заявляться за бюджетными средствами, потому что наши средства запланированы на 4000 детей, и сейчас будем увеличивать эту потребность», — говорит руководитель управления культуры Ерлан Калмаков.

Ерлан Калмаков отмечает, что заявиться на портале, как поставщик достаточно просто, это можно сделать как с компьютера, так и с телефона. Но, если возникнут какие-то проблемы, в управлении культуры смогут проконсультировать. Посмотреть кружки, в которых сейчас есть места для бесплатного посещения, можно на сайте artsport.edu.kz. Там же можно сразу и оформить заявку.

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