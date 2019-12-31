Какие школы и детсады отремонтируют в 2020 году в Костанае

Костанайский ясли-сад № 3 отремонтировали, но не до конца. Теперь уже в 2020 году строителям предстоит обновить фасад здания. В городском отделе образования сообщили о запланированном на предстоящий год ремонте сразу в нескольких учреждениях Костаная, а также рассказали, в какие школы придется добираться ученикам 17-ой, где уже с января начнется реконструкция. Во сколько обойдется текущий ремонт двух корпусов музыкальной школы и на какую сумму рассчитывают в отделе образования, — сообщает alau.kz

В 2020 году подрядные организации вернутся в ясли-сад № 3 и в основную школу № 30, где в этом году проводили капитальный ремонт. Как выяснилось, в дошкольном учреждении не до конца был отремонтирован фасад, а в 30-ой еще не привели в порядок пришкольную территорию.В январе начнутся работы в средней школе №17. На проведение в ней капремонта потратят более 730 миллионов тенге.

«Буквально недавно мы с родительской общественностью встретились на прошлой неделе по поводу переезда начального звена. С января месяца мы начинаем ремонтировать поэтапно детский блок. А с апреля среднее-старшее звено», — сообщил заведующий сектором отдела образования акимата г.Костанай Евгений Терентьев.

Ученики начальной 17-ой школы будут переведены в 6 школу по улице Ленинградская, а параллели 5-11 классов с четвертой четверти будут ездить в 29-ую школу в микрорайоне Аэропорт. В отделе образования сообщили о запланированных ремонтах в средних школах 4, 6 и 19, а также в ясли-саду № 27. Пока проектно-сметные документации по этим учреждениям образования проходят госэкспертизу.

«Ожидаемые сроки- конец января, начало февраля 2020 года. Уже в дальнейшем будут известны суммы на проведение капитального ремонта. Если будут выделены средства из городского бюджета, то начнем ремонтировать и эти школы», — добавил Евгений Терентьев.

Запланирован текущий ремонт двух корпусов музыкальной школы по улице Павлова и улице Пушкина. На эти цели выделено 17,5 миллионов тенге. Проведут средний ремонт на 15, 5 миллионов тенге в ясли-саду № 9 и 54. По словам Евгения Терентьева, всего на текущий ремонт школ и садов они запросили порядка 600 миллионов тенге. Если деньги из бюджета выделят частично, то в первую очередь на полученные средства будут менять кровлю и инженерные коммуникации.