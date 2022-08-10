Какие штрафы грозят казахстанцам за громкий выхлоп

Требования к техническому состоянию транспортного средства направлены не только к вопросам безопасной эксплуатации, но и к комфорту окружающих.

Особенно это относится к вопросу уровня шума выхлопных систем. О том, какое наказание грозит казахстанцам за громкий выхлоп, читайте в материале NUR.KZ.

Тюнинг – это действия, направленные на улучшение внешнего вида или технических характеристик транспортного средства.

При этом автомобили могут совершенствоваться в рамках деталей, предусмотренных заводом-производителем, а также кустарным способом – самостоятельной установкой не предусмотренного для данной модели дополнительного оборудования.

Однако самостоятельное улучшение может обернуться денежным штрафом. Обычно это связано с тем, что неофициальное оборудование не соответствует техническим нормам.

Какие штрафы предусмотрены

Если технические изменения автомобиля или мотоцикла не были зарегистрированы с прохождением соответствующих технических испытаний, то тюнинг будет считаться незаконным.

Так, согласно 334 статье административного кодекса, за превышение уровня шума или выброса вредных веществ из выхлопной системы могут вынести предупреждение или штраф в размере 10 МРП – 30 630 тенге для физических лиц в 2022 году.

Юридические лица, которые также нарушают этот закон, получат предупреждение или наказание в 100 МРП или 306 300 тенге.

Если нарушение повторится в течение года, то сумма наказания возрастет в два раза: для физических лиц – 20 МРП или 61 260 тенге; для юридических лиц – 200 МРП или 612 600 тенге.

Штрафы за другой тюнинг

Согласно стандарту о внесении изменений в конструкцию авто, к незаконному переоборудованию также можно отнести:

багажники на крышах машин, если они не изначально предусмотрены для данной модели автомобиля;

дополнительные навесные элементы в виде железного крюка для прицепа, железных дуг, защищающих переднюю часть авто (если не был установлены заводом или не имеется разрешающий сертификат);

тюнинг подвески, включая ее «занижение» или подъем, а также другие изменения ходовой части;

ходовые огни, установленные без регистрации и если они не предусмотрены изготовителем авто.

То есть такой тюнинг должен обязательно проходить проверку и получать регистрацию, чтобы обеспечить безопасность на дороге. В противном случае за незаконное переоборудование транспорта водителям грозит штраф в размере 15 МРП или 45 945 тенге в 2022 году, согласно 7 пункту 590 статьи КоАП.

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