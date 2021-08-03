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Какие штрафы грозят работодателям за невакцинированных сотрудников

russian.rt.com

Какие штрафы грозят работодателям за допуск к работе сотрудников, не получивших прививку от коронавируса. Об этом рассказал официальный представитель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Ержан Байтанаев, сообщает zakon.kz.

По его словам, руководителям, которые, не подчиняясь постановлению главного государственного санитарного врача РК, допустили к работе невакцинированных, либо не прошедших ПЦР-тестирование (каждые семь дней) сотрудников, грозит штраф.

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