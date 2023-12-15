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Какие штрафы могут поджидать казахстанцев на Новый год

Фотография для новости Какие штрафы могут поджидать казахстанцев на Новый год

alau.kz

Во время празднования начала нового календарного года важно помнить об ответственности за шум, празднования и прочие детали. Иначе можно получить штрафы на десятки тысяч тенге, передает NUR.KZ.

Официально праздничные дни в честь наступления 2024 года длятся с 30 декабря по 2 января. Однако казахстанцы могут начать звать гостей и устраивать празднование задолго до праздника или спустя несколько дней уже после него.

Во всех этих случаях они рискуют столкнуться с серьезными штрафами, если не будут соблюдать некоторые правила.

Напомним, что отдельный штраф придется заплатить за спиленную елку в Казахстане.

Штраф у себя же дома

Одним из основных правил проживания в многоквартирных домах является соблюдение тишины. Это касается и праздничных дней.

Так, в будни нельзя шуметь с 22:00 до 09:00: то есть не стоит проводить застолья, делать ремонт или громко слушать музыку. А в выходные и праздничные дни время тишины определяется как с 23:00 до 10 часов утра.

Нарушение этого правила, согласно 437 статье Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), грозит штрафом в размере 5 месячных расчетных показателей (МРП) — это 17 250 тенге в 2023 году и 18 460 тенге с 1 января следующего года. Повторный проступок увеличит сумму в два раза: 34 500 тенге и 36 920 тенге соответственно.

А предпринимателям, у которых заведение расположено в жилом здании, за превышение уровня шума грозит штраф от 20 до 100 МРП (от 69 тыс. тенге до 369 тыс. тенге в 2023 году) в зависимости от размера бизнеса.

Салюты тоже наказуемы

Пиротехнические изделия являются опасными и требуют бережного обращения. Даже существуют правила их использования, которые предусматривают:

  • место для салюта — это должна быть большая открытая площадка, которая в радиусе 50 метров свободна от деревьев, каких-либо построек и линий электропередачи, пожароопасных объектов, стоянок, машин и так далее;
  • инструкции к пиротехнике — ее следует тщательно изучить, так как в ней указывается безопасное расстояние для запускающего (в зависимости от класса потенциальной опасности радиус зоны риска может составлять от 0,5 до 30 метров);
  • зрители — должны стоять минимум в 35−50 метрах от пусковой площадки, при этом обязательно с наветренной стороны.

При нарушении этих требований, согласно 436 статье КоАП, можно получить штраф на сумму от 20 до 30 МРП (до 103 500 тенге в 2023 году и до 110 760 тенге в 2024 году).

И чтобы не столкнуться с подобными расходами из-за праздника, следует не забывать о правилах по уровню шума и соблюдению техники безопасности.

@Автор: Марк Мауленкулов

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