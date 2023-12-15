Какие штрафы могут поджидать казахстанцев на Новый год

Во время празднования начала нового календарного года важно помнить об ответственности за шум, празднования и прочие детали. Иначе можно получить штрафы на десятки тысяч тенге, передает NUR.KZ.

Официально праздничные дни в честь наступления 2024 года длятся с 30 декабря по 2 января. Однако казахстанцы могут начать звать гостей и устраивать празднование задолго до праздника или спустя несколько дней уже после него.

Во всех этих случаях они рискуют столкнуться с серьезными штрафами, если не будут соблюдать некоторые правила.

Напомним, что отдельный штраф придется заплатить за спиленную елку в Казахстане.

Штраф у себя же дома

Одним из основных правил проживания в многоквартирных домах является соблюдение тишины. Это касается и праздничных дней.

Так, в будни нельзя шуметь с 22:00 до 09:00: то есть не стоит проводить застолья, делать ремонт или громко слушать музыку. А в выходные и праздничные дни время тишины определяется как с 23:00 до 10 часов утра.

Нарушение этого правила, согласно 437 статье Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), грозит штрафом в размере 5 месячных расчетных показателей (МРП) — это 17 250 тенге в 2023 году и 18 460 тенге с 1 января следующего года. Повторный проступок увеличит сумму в два раза: 34 500 тенге и 36 920 тенге соответственно.

А предпринимателям, у которых заведение расположено в жилом здании, за превышение уровня шума грозит штраф от 20 до 100 МРП (от 69 тыс. тенге до 369 тыс. тенге в 2023 году) в зависимости от размера бизнеса.