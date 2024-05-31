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Какие штрафы могут получить казахстанцы во время всеобщего декларирования

Фотография для новости Какие штрафы могут получить казахстанцы во время всеобщего декларирования

pixabay.com

В Казахстане за предоставление неверных сведений во время декларирования можно получить штраф. Также есть наказание за сокрытие и непредставление информации. Подробности читайте на NUR.KZ.

В 2024 году идет третий этап всеобщего декларирования, в котором впервые принимают участие индивидуальные предприниматели, руководители и учредители юридических лиц, а также их супруги. При этом с 2025 года начнется новый этап, который охватит все взрослое население Казахстана. Поэтому гражданам следует помнить о санкциях, которые им грозят, если они не будут должным образом выполнять свои обязательства.

В Комитете государственных доходов напомнили, что, согласно Административному кодексу РК, предусмотрена ответственность: за непредставление декларации:

  • в первый раз – предупреждение;
  • при повторном нарушении в течение года – штраф в размере 15 месячных расчетных показателей (МРП), то есть 55 380 тенге в 2024 году; за представление неполных и недостоверных сведений в декларации: в первый раз – предупреждение; при повторном нарушении – штраф в размере 3 МРП (11 076 тенге);
  • за сокрытие объектов налогообложения: в первый раз – штраф в размере 200% от суммы неуплаченных налогов;
  • при повторном нарушении – штраф в размере 300% от суммы неуплаченных налогов.

Таким образом, казахстанцам следует ответственно подходить к своим обязанностям и во избежание лишних расходов указывать в декларациях всю необходимую информацию. Напомним, общее количество граждан, которые впоследствии будут сдавать декларации, достигнет порядка 13 млн человек.

@Автор: Илья Манаев

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