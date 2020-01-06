Какие штрафы предусмотрены за оскорбления педагогов

Какие штрафы предусмотрены за нарушение закона «О статусе педагога» в отношении педагогов, рассказали в министерстве образования и науки, передает zakon.kz.

Так, штраф за оскорбление педагогов физическими лицами составляет 30 месячных расчетных показателей (МРП) (79 530 тенге).

Если подобное нарушение совершено повторно в течение года, то предусмотрен штраф в размере 40 МРП (106 040 тенге) или административный арест на срок до пяти суток.

Если педагога оскорбили несовершеннолетние, то штраф налагается на их родителей или лиц их заменяющих – 20 МРП (53 020 тенге). За повторное нарушение грозит штраф в 30 МРП.

За привлечение педагогов к несвойственным им функциям предусмотрено предупреждение, за повтороое нарушение — штраф от 20 до 120 МРП (318 120 тенге).

За истребование непредусмотренной отчетности также будет предупреждение, за повторное нарушение — штраф от 20 до 120 МРП.

За проведение проверок, не предусмотренных законодательством, также предупреждение. За повторное нарушение – штраф от 20 до 120 МРП.

1 МРП в 2020 году составляет 2 651 тенге.