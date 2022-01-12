Какие штрафы заплатили нарушители режима ЧП, рассказали в комендатуре Костанайской области

Комендатура Костанайской области сообщает, что за нарушение режима чрезвычайного положения к административной ответственности в области привлечено — 35 человек. 10 нарушителей в городе Рудном, двое человек нарушили режим ЧП в Костанае.
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Остальные факты зарегистрированы в районах области.
С 5 января судом к административной ответственности привлечено 358 лиц. 311 лиц — привлечены к административному аресту сроком от 5 до 15 суток. Оштрафованы – 11 человек Предупреждены – 36 человек. В области зарегистрировано четыре факта нарушения распоряжения Коменданта области о запрете торговли спорными напитками.
С начала объявления режима ЧП 986 единиц гражданского оружия размещено на хранение в специальных помещениях.
Как отметили в комендатуре, за нахождение во время комендантского часа без специально выданных пропусков и документов, удостоверяющих их личность, на улицах или в иных общественных местах либо пребывания вне своего жилища без документов, удостоверяющих личность, влекут предупреждение или штраф в размере 10 МРП (30 630 тенге) либо административный арест на срок до пятнадцати суток.
За повторное нарушение — штраф в размере 20 МРП (61 260 тенге) либо административный арест на срок до тридцати суток.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области